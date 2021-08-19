النص الأصلي
صفحه نخست » عمومی
۸۰مشاهدات
‍ پ

المنظمات الأممية تدعو إلى حماية المدنيين واللاجئين الأفغان

دعت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، اليوم الثلاثاء، إلى عدم ترحيل الرعايا الأفغان قسراً إلى بلدهم، بما في ذلك من رفضت طلبات لجوئهم، وحثّت المفوضية الأممية لحقوق الإنسان المجتمع الدولي على تقديم دعمه الكامل للأفغان الذين يواجهون "خطرا وشيكا" في بلدهم.
رمز الخبر: ۵۵۷۹۶
تأريخ النشر: 18 August 2021

موقع تابناك الإخباري_قالت المتحدثة باسم مفوضية اللاجئين شابيا مانتو للصحافيين في جنيف: "في ظل التدهور السريع للوضع الأمني وحقوق الإنسان في أجزاء كبيرة من أفغانستان وحالة الطوارئ الإنسانية القائمة، تدعو المفوضية الدول إلى وقف ترحيل المواطنين الأفغان الذين تقرر سابقاً أنهم لا يحتاجون إلى حماية دولية".

ودعت إلى "منع الترحيل القسري للمواطنين الأفغان"، مرحبة بالتدابير الأخيرة التي اتخذتها عدة دول لتعليق عمليات ترحيل الأفغان ممن رفضت طلبات اللجوء التي تقدموا بها، وأوضحت: "منذ بداية العام، نزح أكثر من 550 ألف أفغاني داخلياً بسبب النزاع وانعدام الأمن. إذ لم يهرب المدنيون، حتى الآن، إلا بشكل متقطع وبأعداد صغيرة، إلى البلدان المجاورة لأفغانستان، إلا أن الوضع يتطور بسرعة".

وقال المتحدث باسم مكتب حقوق الإنسان الأممي،روبرت كولفيل، للصحافيين في جنيف، إن "الخوف الذي استحوذ على قسم كبير من السكان بالغ، وهو مبرر جداً بالنظر إلى الماضي"، مشيرا إلى أن طالبان وعدت بإصدار عفو عام عن كافة موظفي الدولة، و"تعهدت بأن يكون شاملاً" عبر السماح بعمل النساء، وذهاب الفتيات إلى المدرسة.

وأضاف كولفيل "يجب الوفاء بهذه الوعود، وفي الوقت الراهن (...) نتلقى هذه التصريحات بنوع من الشك"، داعياً طالبان إلى "إثبات ذلك عبر الأفعال، وليس فقط من خلال الأقوال، حيث تؤخذ مخاوف الكثيرين بعين الاعتبار".

ويحتاج أكثر من 18 مليون شخص إلى مساعدات إنسانية في أفغانستان، من بينهم نحو 10 ملايين طفل، بحسب منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)، وقال رئيس العمليات في يونيسف في أفغانستان مصطفى بن مسعود، في اتصال من كابول، إن "يونيسف تحتاج إلى الوصول إلى كل هؤلاء الأشخاص، والحصول على ضمانات أمنية لموظفيها".

بدوره قال المتحدث باسم منظمة الصحة العالمية، طارق ياساريفيتش، إن القتال الأخير تسبب أيضا في خسائر فادحة في النظام الصحي الهش بالفعل، والذي يواجه "نقصا في الإمدادات والمعدات الطبية الأساسية في منتصف جائحة COVID-19". "تم تعليق تقييم الاحتياجات وتقديم الخدمات من قبل الفرق الصحية المتنقلة خلال الـ 24 ساعة الماضية وذلك بسبب الأمن والوضع غير المتوقع في كابول."

فيما يتعلق بالموظفين الوطنيين الذين ساعدوا الأمم المتحدة وشركائها في الماضي، كرر المتحدث باسم الأمم المتحدة في جنيف ريال لوبلان إصرار المنظمة على عدم إيذائهم.

وقال: "نحن ممتنون للغاية للعمل المهم الذي قاموا به للأمم المتحدة وهيئاتها وكياناتها على مدى سنوات عديدة"، مشيرا إلى أنه لم يتم إجلاء أي من موظفي الأمم المتحدة من كابول. "من الواضح أن طالبان والسلطات الأخرى تتحمل مسؤولية حماية وضمان سلامة موظفي الأمم المتحدة سواء كانوا محليين أو دوليين وبذل كل ما في وسعها لضمان سلامتهم".

         

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
الاسم:
البرید الإلکتروني:
* التعلیق:
آخرالاخبار
الكاظمي يعد بدراسة مقترحات قدمت من أهالي الموصل
اليمن ..تقديم حوافز دعم للمعلمين في وزارة التربية
في أول اتصال بينهما.. بوتين ورئيسي يبديان استعدادهما للمساعدة في إحلال السلام في أفغانستان
70 يوماً تفصل الأسيرة نسرين أبو كميل عن احتضان عائلتها
الخارجية الإماراتية: الإمارات استقبلت الرئيس الأفغاني أشرف غني لاعتبارات إنسانية
الكاظمي يوجه بتكثيف الجهود لحماية الزائرين ومواكب العزاء
عكار تشيع شهداء انفجار التليل وسط مطالبات بمعاقبة المرتكبية
الرئيس صالح يدعو لحوار وطني يهيئ لأجواء انتخابية تسودها الثقة
ورشة عمل لوزارة الزراعة والري عن دور الاعلام في الثورة الزراعية بصنعاء
الكاظمي: بقايا جامع النوري توضح مدى النزعة التدميرية للإرهابيين
احياء حاشد لتاسع أيام محرم في اسطنبول
حزب الله يؤكد على ضرورة التصدي لكل ما يحاك للبلاد
الجيش الفرنسي يواصل تنظيم رحلات إجلاء من كابول
استشهاد مواطن وإصابة آخر بجروح متفاوتة بقصف لقوى التحالف السعودي في الحديدة
البحرين تتحول إلى ثكنة عسكرية للتضييق على إحياء المواطنين لعاشوراء
وزيرا خارجية عمان وانقرة يبحثان ازمات سوريا وفلسطين والعراق وافغانستان وملفات اخرى
السيد نصر الله: ما يجري في لبنان جزء من حرب اقتصادية.. والمقاومة قوية ومتينة
طالبان تحدد ملامح حكم الإمارة الإسلامية في مؤتمرها الصحفي الأول منذ السيطرة على السلطة
أمريكا والمغرب يبحثان الانتخابات الليبية وضرورة خروج القوات الأجنبية من ليبيا
ملالا لقادة الغرب: افتحوا الحدود أمام اللاجئين الأفغان
سوريا: اعتداء صاروخي إسرائيلي استهدف ريف القنيطرة الشمالي
شبكة CNN ترد على بايدن: قرار الانسحاب كان هزيمة وليس خروجا بشرف
يزيد بن معاوية قاتل الحسين عليه السلام في مصادر ‘‘أهل السنة‘‘
صحفيون يطالبون بتعزيز حملات مواجهة التطبيع مع الاحتلال
تراجع التأييد لبايدن لأدنى مستوى هذا العام بعد صعود طالبان
آية الله رئيسي يتلقى اتصالا هاتفيا من رئيس الوزراء العراقي
القوات التركية تعتدي بعشرات القذائف على بلدة أبو راسين ومحيطها بريف الحسكة
لبنان..تشييع ضحايا انفجار عكار وسط غضب شعبي
ليبيا..البرلمان يوافق على قانون انتخاب الرئيس مباشرة من الشعب
التعاطي مع دول الجوار من برامج وزير الخارجية المقترح