الصليب الأحمر: احتياجات إنسانية ضخمة ناتجة عن أسابيع من القتال والعنف في هرات ومدن أخرى

قال رئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في أفغانستان آليوى فيليون إنه لا يوجد قتال حاليا في العاصمة الأفغانية كابول.

موقع تابناك الإخباري_وأضاف فيليون، في بيان اليوم الإثنين، أنه لو كان هناك قتال في كابول لكانت معاناة المدنيين هائلة، مشيرا إلى أن هناك احتياجات إنسانية ضخمة ناتجة عن أسابيع من القتال والعنف في مدن مثل قندهار وهيرات ولشكر جاه.

وأشار إلى أن الآلاف قد أصيبوا في تلك المناطق كما تضررت المنازل والمستشفيات والبنية التحتية أو دمرت.

وأكد أن اللجنة الدولية للصليب الأحمر ملتزمة بالمساعدة في تلبية هذة الاحتياجات، مؤكدا أن اللجنة لن تقلل من وجودها في أفغانستان، حيث عملت في البلاد لمدة 30 عاما، وإرادتها في هذا العمل لن تتوقف الآن.