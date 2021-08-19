سوريا..ندوة طبية وتكريم 17 طبيباً وطبيبةً تقديراً لجهودهم ودورهم في مواجهة كورونا

تركزت محاور الندوة الطبية الأولى التي نظمها المركز الثقافي الروسي بدمشق ومبادرة السلام السورية الروسية في مكتبة الأسد حول فيروس كورونا وطبيعته ومستجداته والآفاق المستقبلية له وتأثيره في الخصوبة والحمل.

موقع تابناك الإخباري_كما ناقش الأطباء المشاركون في الندوة التي أقيمت تكريماً لجهود الجيش الأبيض في سوريا لمواجهة الفيروس دور الأشعة في الكشف عن الفيروس وضبط العدوى في عيادات طب الأسنان وآثار الوباء على اضطراب طيف التوحد وذوي الإعاقة وتدبير مرضى الأورام خلال الجائحة.

وأوضح منظم الندوة والمدير الطبي للمبادرة الدكتور فادي عيساني في كلمة له أن الندوة تهدف لتكريم الكوادر الصحية التي حاربت وتصدت للفيروس، مشيراً إلى دور المحاضرات العلمية في تسليط الضوء على مستجدات هذا الوباء لنشر التوعية وإجراء الدراسات والأبحاث العلمية حوله.

وفي كلمة مبادرة السلام السورية الروسية، ذكر مديرها أحمد الكود أن المبادرة انطلقت ضمن إطار انساني هادف للخير والسلام بمكنوناته العلمية والاقتصادية والاجتماعية وللتأكيد على عمق العلاقات بين البلدين مشيراً إلى أهمية الندوة لجهة تبادل الخبرات.

وعلى هامش الندوة، تم تكريم 17 طبيباً وطبيبةً من مختلف الاختصاصات العلمية لدورهم في مواجهة الفيروس خلال عملهم في المشافي والمراكز الصحية والعيادات الخاصة.