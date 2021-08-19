ليبيا..البرلمان يوافق على قانون انتخاب الرئيس مباشرة من الشعب

أعلن الناطق باسم مجلس النواب الليبي عبد الله بليحق، أن المجلس وافق على مشروع قانون انتخاب الرئيس بشكل مباشر من الشعب.

موقع تابناك الإخباري_وأضاف في بيان رسمي أنه "تمت موافقة البرلمان على مشروع القانون بعد استكمال مناقشة مواد القانون بشكل كامل".

وصرح بأنه تمت إحالة القانون إلى اللجنة التشريعية والدستورية للصياغة النهائية، حيث شهدت الجلسة خلافات حادة بين الأعضاء، وتم تعليقها لأكثر من مرة لتهدئة الأوضاع.

وتوافق مجلس النواب الليبي على صيغة بخصوص ترشح موظف الدولة في انتخابات رئاسة الدولة.

وتنص المادة على أن "يعتبر كل موظف مدني أو عسكري مترشحا لمنصب رئيس الدولة، متوقفا عن عمله بتاريخ 3 أشهر من عقد الانتخابات وله حق العودة إلى منصبه في حالة عدم فوزه في الانتخابات، وتدفع له مستحقاته"