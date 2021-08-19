مواجهات مع الاحتلال على المدخل الشمالي لمدينة البيرة

اندلعت مواجهات، ظهر اليوم الثلاثاء، بين الشبان وقوات الاحتلال على المدخل الشمالي لمدينة البيرة، بالقرب من حاجز "بيت إيل" الإسرائيلي عقب وقفة وفاء لشهداء جنين في جامعة بيرزيت.

وأفادت مصادر محلية أن مسيرة انطلقت من جامعة بيرزيت باتجاه حاجز "بيت إيل" عقب وقفة نفذتها الحركة الطلابية في ساحات الجامعة وفاء للشهداء الذي ارتقوا في مدينة جنين ومخيمها فجر الاثنين.

ولفتت المصادر إلى أن مواجهات اندلعت بين قوات الاحتلال والشبان فور وصولهم الحاجز العسكري.

وأشارت المصادر إلى أن قوات الاحتلال انتشرت بشكل كثيف في المنطقة، وأطلقت وابلا من الرصاص المطاطي وقنابل الغاز السام على الشبان، ما أدى لإصابة عدد منهم بالاختناق.

وأوضحت المصادر أن الشبان أشعلوا الإطارات المطاطية ورشقوا جنود الاحتلال بالحجارة.

وكانت قد دعت الحركة الطلابية جموع طلبة بير زيت التوجه إلى مستوطنة "بيت إيل" ليثبت للاحتلال أنما يحدث في جنين سيكون صداه في بيرزيت.

وشددت الحركة الطلابية على ضرورة إطلاق يد المقاومة ووقف التنسيق الأمني الذي لم يجلب لفلسطيت سوى الويلات.

وارتقى فجر الاثنين أربعة شهداء من مقاومي جنين الأبطال دفاعًا عن أرضهم خلال اشتباك مسلح مع قوات الاحتلال.