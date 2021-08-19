سوريا: اعتداء صاروخي إسرائيلي استهدف ريف القنيطرة الشمالي

أفاد مراسل الميادين في سوريا، مساء الثلاثاء، بـ"اعتداء صاروخي إسرائيلي استهدف منطقة قرص النفل، غربي بلدة الحُضر، في ريف القنيطرة الشمالي".

بدورها، أفادت وكالة "سانا" الرسمية السورية بأن المعلومات الأولية تشير إلى "عدوان إسرائيلي بالصواريخ غربي بلدة الحضر، في ريف القنيطرة الشمالي".



وذكرت الوكالة أن دويّ انفجارات سُمع في محافظة القنيطرة، في الوقت الذي أفادت قناة "الإخبارية السورية" بورود أنباء عن "عدوان إسرائيلي".

وأشارت وسائل الإعلام السورية إلى أن العدوان تمّ بصاروخين على الأقل على موقع قرص النفل قرب قرية الحضر.

ونشر ناشطون في مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو وثّق لحظة استهداف تلة قرص النفل غربي البلدة بقذائف موجَّهة.

وكانت المضادّات الجوية السورية أسقطت طائرة استطلاع قرب منطقة عزان في ريف حلب الجنوبي، في 2 آب/أغسطس الجاري.

وفي 22 تموز/يوليو الماضي، تصدّت الدفاعات الجوية السورية لعدوان إسرائيلي في مطار الضبعة في ريف حمص، بالتزامن مع تحليق طائراتٍ إسرائيليةٍ فوق البقاع شرقي لبنان.

وسبق ذلك، في 20 تموز/يوليو الماضي، تصدّي الدفاعات الجوية لعدوان إسرائيلي في أجواء مدينة السفيرة في ريف حلب الجنوبي الشرقي.

المصدر:الميادين.نت+وكالات