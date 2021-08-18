المدهون:المشهد السياسي الفلسطيني مشهد مأزوم بفعل تزايد الحصار واشتداده

أكد القيادي في حركة حماس محمد المدهون أن "المشهد السياسي الفلسطيني هو مشهد مأزوم بفعل تزايد الحصار واشتداده مرة أخرى على واقع شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة".

ولفت المدهون في تصريح لموقع تابناك للأخبار أن "التأثيرات متزايدة على أكثر من صعيد خاصة الصحي والمعيشي والاغاثي ومنع دخول المنحة القطرية والشروط المجحفة المتزايدة كل يوم على فلسطين، بالتأكيد يؤثر بشكل كبير جدا على الواقع المعيشي الفلسطيني".

*حماس: لتدار العملية السياسية في التعاطي مع الاحتلال بطريقة حكيمة

أكد القيادي في حركة حماس محمد المدهون أن "الشعب الفلسطيني المنتفض عبر الارباك الليلي يحمل ذات الرسالة، لذلك كل المؤشرات تذهب بإتجاه وجود جولات تصعيد تجاه غزة والعدوان عليها مرة أخرى".

وقد أكد المدهون لموقع تابناك للأخبار أن "المطلوب من شعبنا أن يصمد ومن فصائلنا الفلسطينية أن تتوحد وان تدار العملية السياسية في التعاطي مع الاحتلال وغير الاحتلال بطريقة حكيمة تؤمن لابناء شعبنا الحد الادنى الذي يمكن من خلاله حفظ قوته ومواصلة قدرته على النضال.