مقطع مصور لمسؤول بارز في طالبان: لسنا ضد الشيعة ولا نتبنى النظرة الداعشية تجاههم

موقع تابناك الإخباري_وتظهر المشاهد المسؤول السياسي البارز في الحركة، وسط مجموعة من الأفغان المنتمين إلى الطائفة الإسلامية الشيعية، وهو يقول لهم إنه "يتم تبادل شائعات بأن الإمارة الإسلامية (حركة طالبان) هي ضد الشيعة"، ويتابع: "أريد أن أوضح لكم وليسمع جيراننا والعالم أجمع أن الإمارة الإسلامية في أفغانستان لا تتبنى النظرة الداعشية وهي تتبع مسلك اهل السنة والجماعة المتجذر منذ 1400 سنة".
ويضيف متقي، "نحن سعداء أنكم أنتم الشيعة تحترمون الصحابة وأمهات المؤمنين والخلفاء الراشدين".
وأكد متقي أن "مجاهدي الإمارة الإسلامية لا يتبنون الفكر الداعشي ومجاهدي الإمارة الإسلامية يهتمون بأمور الجميع سواء الشيعة أو السنة".