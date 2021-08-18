طالبان تعمل على إعادة الحياة إلى مجاريها في كابول

تعمل حركة طالبان اليوم الثلاثاء على إعادة تشغيل المرافق والمؤسسات في كابول بعد سيطرتها عليها عبر دعوة الموظفين الحكوميين للعودة إلى العمل، على الرغم من حذر السكان وخروج عدد قليل من النساء من منازلهن.

موقع تابناك الإخباري_في هذه الأثناء، يحاول عشرات الآلاف الفرار من أفغانستان خشية من حكم طالبان أو خوفا من الانتقام منهم لتأييدهم الحكومة التي دعمتها الولايات المتحدة على مدى العقدين الماضيين.

استؤنفت رحلات الإجلاء من مطار كابول الثلاثاء بعد الفوضى التي شهدها الاثنين مع تدفق أعداد ضخمة احتشدت على مدرج المطار، حتى أن اليأس دفع البعض للتشبث بطائرة عسكرية أمريكية أثناء استعدادها للإقلاع.

قادت حركة طالبان نظامًا نبذه المجتمع الدولي بين 1996 و2001 بسبب أحكامه الوحشية ومنها الرجم حتى الموت وحرمانه الفتيات من التعليم.

سقط حكم طالبان بعدما غزت القوات الأمريكية أفغانستان في أعقاب هجمات 11 أيلول/سبتمبر.

وتسعى طالبان مع عودتها إلى السلطة إلى إشاعة أجواء من الهدوء والظهور بمظهر معتدل عبرت عنه الثلاثاء بإعلان عفو عام عن موظفي الحكومة.

وجاء في بيان طالبان أن "أولئك الذين يعملون في أي قسم أو دائرة حكومية يجب أن يستأنفوا عملهم برضا تام وأن يواصلوا أداء واجباتهم من دون أي خوف".

كذلك أعيد فتح بعض المحلات التجارية مع عودة شرطة المرور إلى الشوارع، فيما يستعد مسؤولو طالبان لعقد أول اجتماع دبلوماسي مع السفير الروسي.

وأجرى مسؤول في طالبان مقابلة مع صحافية في قناة إخبارية أفغانية.

لكن المدارس والجامعات ما زالت مغلقة، وخرج عدد قليل من النساء إلى الشوارع فيما خلع الرجال ملابسهم الغربية لارتداء الملابس التقليدية.

سيطرت طالبان على البلاد الأحد عندما فر الرئيس أشرف غني ودخل مقاتلوها إلى كابول من دون مقاومة بعد سيطرتها بسرعة على جميع مدن البلاد في خلال عشرة أيام مع حصيلة متدنية نسبيًا للقتلى بعد عقدين من الحرب التي أودت بحياة مئات الآلاف.

بدأت طالبان هجومها بعدما أعلن الرئيس جو بايدن سحب القوات الأميركية وقال إن الجيش الأفغاني الذي أنفقت الولايات المتحدة مليارات الدولارات على تدريبه قوي بما يكفي للتصدي لطالبان.

في أول تصريح له منذ سيطرة طالبان، اعترف بايدن بأن تقدم الحركة جرى أسرع مما كان متوقعا.

لكنه وجه انتقادات إلى حكومة غني، وأصر على أنه لا يشعر بأي ندم مؤكدا أن القوات الأمريكية لا تستطيع الدفاع عن دولة "استسلم قادتها وفروا".

وقال بايدن في خطابه بالبيت الأبيض: "أعطيناهم كلّ فرصة لتقرير مستقبلهم. لا يمكننا إعطاؤهم الإرادة للقتال من أجل مستقبلهم... لا يمكن للقوات الأميركية ولا ينبغي لها أن تقاتل في حرب وأن تُقتل في حرب لا ترغب القوات الأفغانية في خوضها".

وتعرضت الولايات المتحدة لانتقادات بسبب طريقة تعاملها مع عمليات إجلاء الأفغان. فقد أرسلت 6000 جندي لضمان الإخلاء الآمن لموظفي سفارتها.

كذلك نظمت حكومات أخرى، بما في ذلك فرنسا وألمانيا وأستراليا، رحلات طيران مستأجرة لإجلاء رعايا وموظفيهن.

لكن الاثنين، أظهرت لقطات نُشرت على وسائل التواصل الاجتماعي مئات الرجال وهم يجرون إلى جانب طائرة عسكرية أميركية وهي تتقدم على المدرج وقد تشبث البعض بها.

وفي مقاطع فيديو أخرى، اندفع مدنيون لدخول طائرة مزدحمة بالركاب. وأظهرت إحدى الصور التي نشرتها وسائل الإعلام الأميركية طائرة نقل عسكرية تكدس فيها الأفغان الذين قيل أن عددهم قارب 640 شخصًا بعدما تسلق بعضهم المنزلق في اللحظة الأخيرة قبل إغلاقه تمامًا.



