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أردوغان يفتتح 26 مصنعا بأنقرة: أكثر من 188 مليون دولار كلفة المشاريع.. وستوفر 1670 فرصة عمل

افتتح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، امس الإثنين، 26 مصنعا جديدا في العاصمة أنقرة، من شأنها أن توفر مئات فرص العمل.
رمز الخبر: ۵۵۷۶۹
تأريخ النشر: 17 August 2021

موقع تابناك الإخباري_وقال أردوغان في حفل الافتتاح الذي جرى بالمنطقة الصناعية الثانية بالعاصمة، إنّ بلاده رفعت سقف نجاحاتها على الصعيد الاقتصادي والزراعي والتجاري.

واعلن إنّ قيمة المشاريع تبلغ مليارا و600 مليون ليرة تركية (أكثر من 188 مليون دولار)، وإنها ستوفر 1670 فرصة عمل. وأشار إلى أنّ بلاده حققت خلال الربع الأول من العام الجاري نموا بلغ 7 بالمئة، رغم الظروف التي فرضها وباء كورونا على العالم بأسره.

ووصف الرئيس أردوغان الاقتصاد التركي بأنه يتحول إلى اقتصاد استثماري يوما بعد يوم، ويسير باتزان من حيث الإنتاج والتصدير.

وأضاف أن تركيا تخلصت من الأغلال التي كانت تعيق حركتها من جهة وفي الوقت نفسه ارتقت إلى مستوى جديد عالميا على صعيد الإنتاج والتصدير، حسب قوله.

وأعرب عن ثقته في أن تتجاوز النجاحات الاقتصادية لبلاده في العام 2021 كافة التوقعات، وذلك استنادا لما تظهره الرسوم البيانية الحالية.

أما على صعيد العناية بالبيئة، فقال: "إنّ أي تكنولوجيا تلحق الضرر بالبيئة هي فوهة سلاح موجهة نحو الإنسان، مهما كانت السهولة التي تضيفها لحياتنا".

ووعد الرئيس التركي باتخاذ تدابير وإجراءات في المرحلة القادمة، لتجنيب تركيا البقاء متأخرة عن ركب الاقتصاد الأخضر.

واردف: "كل خطوة تلحق الضرر بالنظام البيئي، ثمة كارثة في نهايتها، لذلك أعتقد أنه ينبغي علينا السير وفق مبدأ تحقيق النمو الرحيم في كافة الأصعدة بدلا من النمو المتوحش".

وشدد الرئيس التركي على حاجة بلاده لحملة واسعة وخاصة في مجالي الصناعي والتكنولوجي من أجل تحقيق أهداف 2023 و2053 و2071.

ودعا أردوغان الشعب التركي للتركيز على الأجندة الحقيقة لتركيا في عالم الأعمال والابتكار والاستثمار والتصدير، كما دعاه إلى الابتعاد عما وصفه بـ "الأجندات غير الحقيقية التي تسوقها المعارضة".

         

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