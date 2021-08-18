وقفة تضامنية مع الأسرى المرضى أمام مقر الصليب الأحمر في غزة

نظمت مفوضية الشهداء والاسرى والجرحى في حركة فتح وقفة تضامنية مع الأسرى المرضى أمام مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر في مدينة غزة.

موقع تابناك الإخباري_وجاءت الوقفة بعد ارتفاع اعداد الاسرى المرضى فى سجون الاحتلالـ والتى كان آخرهم الاسير المريض ناصر ابو حميد، الذي تفاقم وضعه الصحي، وتحديدا من أوجاع فى الصدر، نقل على اثرها من سجن عسقلان الى مستشفى برزلاي ليتبين انه مصاب بورم.

وأكدت الفصائل الفلسطينية التي شاركت في الوقفة، ان الاحتلال يمارس ابشع أساليب القمع بحق الاسرى، ويمنع عنهم الدواء والعلاج، الأمر الذي ساهم فى تفاقم واستشهاد المئات منهم.

ويشار الى ان أبو حميد هو من بين 5 أشقاء يواجهون الحكم مدى الحياة في سجون الاحتلال، حيث اعتقل الاحتلال 4 منهم عام 2002 وهم: نصر، وناصر، وشريف، ومحمد، إضافة إلى شقيقهم إسلام الذي اعتقل عام 2018، ولهم شقيق سادس شهيد وهو عبد المنعم أبو حميد.

كما أن بقية العائلة تعرضت للاعتقال، وحرمت والدتهم من زيارتهم لسنوات، وفقدوا والدهم خلال سنوات اعتقالهم. كما تعرض منزل العائلة للهدم خمس مرات، كان آخرها عام 2019.

والجدير ذكره أن عدد الأسرى المرضى في سجون الاحتلال يبلغ نحو 550، وعدد الأسرى الذين استشهدوا جراء سياسة الإهمال الطبي 71 أسيراً، من بين 226، استشهدوا في سجون الاحتلال منذ عام 1967.