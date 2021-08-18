نستكمل المشاورات والحوار مع عون ايجابي ونأمل ان نرى الحكومة قريبا

أكد رئيس ​الحكومة​ المكلف ​نجيب ميقاتي​ انه "نستكمل المشاورات والنية عند الجميع ب​تشكيل الحكومة​ لان عدم التشكيل خطيئة بحق الوطن والحوار مع ​رئيس الجمهورية​ ​ميشال عون​ ايجابي ونأمل ان نرى الحكومة قريبا".

موقع تابناك الإخباري_وبيّن ميقاتي في تصريح صحفي عقب لقائه الرئيس ميشال عون في ​قصر بعبدا​ اليوم الثلاثاء، ان "الملف ضاع من يدي وهو في قلبي وعقلي"، متسائلاً "من قال ان هناك عقبة اساسية اسمها وزارة الداخلية. من قال ان رئيس تيار "المردة" النائب السابق سليمان فرنجية عاتب عليّ". وشدد على انه "لا حكومة دون تمثيله".

واعلن ميقاتي انه "لا يرتبط بزمن معين من اجل اجراء عملية التشكيل ويتم العمل بكل جهد لازالة العقبات وتشكيل الحكومة عبارة عن معادلة حسابية صعبة ونشكّل حكومة لكل لبنان ونريد وزراء ذات جدارة وطبعا هناك ولاءات للوزراء، ونحن في الأمتار الأخيرة من مسابقة تشكيل الحكومة، والبرنامج موجود وموضوع على الورق والحديث ان يكون الشخص المناسب في المكان المناسب".

ورداً على سؤال حول موقفه من اعتقال الناشط وليام نون، شدد ميقاتي على انه "طلب الافراج عنه فورا".