الرئيس صالح: المنطقة بحاجة إلى تفاهمات لتخفيف توتراتها

أكد الرئيس العراقي برهم صالح، أن المنطقة بحاجة إلى تفاهمات لتخفيف توتراتها.

وذكر مكتبه الإعلامي في بيان امس الاثنين،تلقتة "تابناك"، أن "الرئيس صالح، استقبل في قصر السلام ببغداد، سفير روسيا الاتحادية لدى بغداد البروس كوتراشيف".

واوضح أن "اللقاء، بحث العلاقات بين البلدين الصديقين وسبل تطويرها، وأهمية تعزيز التعاون في مجال الأمن والدفاع، فضلاً عن استعراض التعاون التجاري والاقتصادي والثقافي وبما يحقق المصالح المشتركة للشعبين الصديقين"، لافتاً إلى أنه "تم بحث التطورات الإقليمية في المنطقة".

وأكّد الرئيس صالح "حاجة المنطقة إلى التفاهمات والحوارات البنّاءة لتخفيف الاختلالات والتوترات التي تكتنفها"، مشدداً على "أن العراق ينطلق نحو سياسة خارجية تستند على تعزيز الأمن والاستقرار الإقليميين، حيث ان أمن العراق وسيادته مرتكزان لأمن وسلام المنطقة".