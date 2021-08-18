رئيس الوزراء يلتقي قائد الأسطول الغربي الهندي ويدعو لتعزيز الشراكة الاستراتيجية مع الهند

أكد ولي العهد رئيس مجلس الوزراء البحريني الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، استمرار تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البحرين والهند بما يخدم المصالح المشتركة.

موقع تابناك الإخباري_موقف سلمان جاء لدى لقائه في قصر القضيبية أمس الاثنين، قائد الأسطول الغربي الهندي والوفد المرافق اللواء بحري أجاي كوتشار، بحضور وزير المالية والاقتصاد الوطني سلمان بن خليفة، ورئيس هيئة الأركان ذياب بن صقر النعيمي، بمناسبة زيارة المدمرة الهندية (INS كوتشي) التابعة للقوات البحرية بالهند للبحرين.

ونوه رئيس حكومة البحرين بعمق العلاقات التاريخية التي تجمع بين البلدين الصديقين، وما يشهده التعاون الثنائي من تطور وتقدم على الأصعدة كافة.

ورحب بقائد الأسطول الغربي الهندي والوفد المرافق، مؤكدًا دعم كل ما يسهم في تعزيز علاقات الصداقة المتميزة التي تربط البحرين والهند.

وتم خلال اللقاء استعراض عدد من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.