صالح: التكاتف الدولي ضروري لمواجهة التحديات وفي مقدمتها مكافحة الإرهاب

أكد الرئيس العراقي برهم صالح، أن التكاتف الدولي ضروري لمواجهة التحديات العالمية وفي مقدمتها مكافحة الإرهاب والتطرف.

وذكر بيان للمكتب الاعلامي لرئاسة الجمهورية امس الاثنين،تلقتة "تابناك"، أن "رئيس الجمهورية برهم صالح، استقبل اليوم، وزير الدفاع الأستوني كالي لانيت"، مبيناً أنه "جرى خلال اللقاء بحث العلاقات بين البلدين وسبل تطويرها، وأهمية تعزيز التعاون في مجال الأمن والدفاع، فضلاً عن استعراض آفاق التعاون التجاري والاقتصادي والثقافي وبما يحقق المصالح المشتركة للشعبين الصديقين".

وأكّد صالح وفقاً للبيان أن "العراق يتطلع نحو تعزيز علاقاته السياسية والاقتصادية والتجارية، وأهمية التكاتف الدولي والإقليمي من أجل مواجهة التحديات العالمية المختلفة، وفي مقدمتها مكافحة الإرهاب والتطرف وتخفيف التوترات وإرساء السلام في المنطقة".