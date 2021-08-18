تحطم نسخة تجريبية لطائرة نقل عسكرية ومقتل 3 من طاقمها

قتل 3 عسكريين روس، اثر تحطم نسخة تجريبية لطائرة النقل العسكرية (Il-112V)، أثناء التحليق في مقاطعة موسكو.

موقع تابناك الإخباري_وأكدت "شركة الطائرات الموحدة" الروسية نبأ سقوط الطائرة أثناء هبوطها على بعد حوالي 1.5 كم من مطار كوبينكا العسكري في ضواحي موسكو. وأضافت الشركة أنه يجري تحري تفاصيل الحادث، وسيتم تشكيل لجنة خاصة لمعرفة أسبابه.

ومن جانبه، قال مصدر روسي إنه وفقا للبيانات الأولية وقعت الكارثة بسبب اندلاع حريق في محرك الطائرة.

ويذكر أن طائرة النقل الروسية الخفيفة "إيل-112 في" تخصص لنقل حمولات تقل عن 5 أطنان من البضاعة أو أفراد الجيش أو الأسلحة والمعدات الحربية بمختلف أنواعها. ومن المفترض أن تحل هذه الطائرة مكان "آن-26" و"آن-24" في الجيش الروسي وفي المرافق المدنية.

وبإمكان هذا الطراز استخدام مطارات بمدرج ترابي أو خرساني، وسينتج منه مصنع "فورونيج" الروسي نموذجين: مدني وعسكري.