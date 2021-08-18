بالصور.."متجذرون في أرض الزيتون".. معرض فني يحاكي هموم شباب فلسطين

موقع تابناك الإخباري_تحت شعار "متجذرون في أرض الزيتون"، انطلق معرض الفنون التشكيلية "مساحات فنية شبابية" ليحاكي هموم وقضايا شباب فلسطين.

وافتتحت مؤسسة رواسي فلسطين للثقافة والفنون والإعلام، المعرض، أمس الإثنين، في قاعة المعارض بجمعية الشبان المسيحية في غزة، بمشاركة 50 فنانا فلسطينيا من مختلف قطاع غزة ضمن فعاليات يوم الشباب العالمي.

وقال مدير عام مؤسسة رواسي فلسطين، الفنان التشكيلي فايز الحسني، إن المعرض يمثل مساحة فنية لجميع الفنانين لدق جدار الخزان حول هموم وقضايا الشباب، وهو فرصة هامة للتعرف على طموحات الشباب وقضاياهم المجتمعية، ويمثّل رسالة سامية لإيصال رسالة الشعب الفلسطيني إلى العالم.

وأكد الحسني أن "رواسي فلسطين ستبقى إلى جانب الفنانين الشباب في تطوير قدراتهم الفنيّة، وستعمل على فتح الآفاق لأعمالهم الفنية والأدبية.

من جانبه تحدّث منسق اللجنة الثقافية في جمعية الشبان المسيحية، إلياس الجلدة، عن أهمية المعرض وتوقيت تنظميه في يوم الشباب العالمي، مثمناً دور مؤسسة "رواسي فلسطين" في دعم الطاقات الشبابية الفنية، مؤكداً ضرورة تفعيل أدوات الفنون والثقافة في مسيرة التحرير لإبراز الحق الفلسطيني.

وضمّ المعرض، الذي يستمر يومين، أكثر من 70 لوحة فنية بخامات وأدوات مختلفة منها "ألوان الأكريليك وألوان الزيت والفحم والحرق على الخشب، إضافة إلى النحت والمنقوشات".