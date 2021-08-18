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قناة أفغانية تعلن عودة مذيعاتها للعمل بعد يومين من إمساك طالبان بالسلطة

أعلن ميراكا بوبال، رئيس قسم الأخبار في قناة TOLOnews الأفغانية، أن مذيعات القناة يواصلن القيام بعملهن عبر تقديم نشرات الأخبار، وسط مخاوف على حقوق المرأة في ظل حكم طالبان.
رمز الخبر: ۵۵۷۴۶
تأريخ النشر: 17 August 2021

قناة أفغانية تعلن عودة مذيعاتها للعمل بعد يومين من إمساك طالبان بالسلطة

موقع تابناك الإخباري_وكتب بوبال عبر صفحته الخاصة على "تويتر": "لقد استأنفنا اليوم الثلاثاء، البث مع مذيعات".

ووفق ما أظهرت مقاطع فيديو، فقد واصلت القناة التلفزيونية الأفغانية ToloNews البث مع مذيعات، ولم يظهر أن ممثلي حركة طالبان قاموا بمنعهن من الاستمرار بعملهن.

وأظهر مقطع الفيديو الإعلامية الأفغانية بهشتا أرغاند تجري مقابة مع مولوي عبد الحق حمد، وهو عضو مقرب من الفريق الإعلامي لطالبان، حول الوضع في كابل وعمليات البحث من منزل إلى منزل في المدينة.

ومنعت حركة طالبان خلال حكمها الذي دام خمس سنوات، بين عامي 1996 و2001، النساء والفتيات من العمل والتعلم، وفرضت عليهن التزام منازلهن، لكن الحركة تقول اليوم إنها لا تنوي العودة إلى هذه السياسات، وبإمكان النساء الخروج للعمل والتعلم شرط ارتداء الحجاب.

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