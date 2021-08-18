أحمد مسعود يؤكد عدم مغادرته البلاد

أعلن أحمد مسعود نجل القائد الطاجيكي الراحل أحمد شاه مسعود أنه لم يغادر البلاد، وما زال في مدينته بانشير (الأسود الخمسة).

موقع تابناك الإخباري_وظهر أحمد مسعود في شريط فيديو تناقلته مواقع التواصل الأفغانية، حيث نفى الأنباء التي تحدثت عنها وسائل الإعلام عن مغادرته البلاد.

وكانت أفادت مصادر بأن مسعود استقل مروحية عسكرية برفقة العديد من العناصر من ولاية بنجشير شمالي كابول، وقالت إنه طلب جميع المقيمين برفض الكشف في وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي في المنطقة عن وجهته.

وتعرف المدينة بلغة الداري (اللغة الأفغانية الرسمية) بـ"الأسود الخمسة"، وهي واحدة من 34 مقاطعة في البلاد، ويبلغ عدد سكانها 150 ألف نسمة، 98.9% منهم من الطاجيك.