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الملك عبدالله الثاني ووزير خارجية قطر يبحثان سبل تطوير التعاون الثنائي في مختلف المجالات

بحث الملك الأردني عبدالله الثاني، مع وزير الخارجية القطري، محمد بن عبدالرحمن آل ثاني العلاقات الثنائية وسبل تطوير التعاون في المجالات كافة خصوصا الاقتصادية منها والفرص الاستثمارية المتاحة، إضافة إلى الأزمات التي تشهدها المنطقة، ومساعي التوصل إلى حلول سياسية لها.
رمز الخبر: ۵۵۷۴۳
تأريخ النشر: 17 August 2021

الملك عبدالله الثاني ووزير خارجية قطر يبحثان سبل تطوير التعاون الثنائي في مختلف المجالات

موقع تابناك الإخباري_وأكد الملك عبدالله، خلال استقباله وزير الخارجية القطري، أمس الاثنين في قصر الحسينية، مركزية القضية الفلسطينية، وأهمية العمل من أجل تحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين، بما يفضي إلى قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

وتم التأكيد على مواصلة التنسيق والتشاور بين البلدين الشقيقين حيال مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما يحقق مصالحهما ويخدم القضايا العربية.

وحضر اللقاء نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين، ومدير مكتب الملك، والوفد المرافق للمسؤول القطري، والسفير القطري في عمان.

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