زعيم المعارضة هاكيندي هيشيليما يفوز في الانتخابات الرئاسية

فاز زعيم المعارضة هاكيندي هيشيليما بالانتخابات الرئاسية في زامبيا، بعد حصوله على أكثر من 50% من الأصوات.

موقع تابناك الإخباري_وأُعلن هيشيليما رئيسًا منتخبًا من قِبل رئيس اللجنة الانتخابية الزامبية، اليوم الاثنين، بعد ما أعلنت نتائج 155 من الدوائر الانتخابية في البلاد والتي يبلغ مجموعها 156 دائرة.

وحصد هيشيليما، رجل الأعمال البالغ من العمر 59 عاماً والذي ترشح للانتخابات للمرة السادسة، أكثر من 2.8 مليون صوت، مقارنة بإدغار لونغو منافسه، الذي حصل على 1.8 مليون صوت، محققًا بذلك أكبر مكسب انتخابي في تاريخ زامبيا.

وجذبت الانتخابات، التي خاضها 16 مرشحا رئاسيا، إقبالا كبيرا من الناخبين بنحو 70 في المائة من الناخبين المسجلين البالغ عددهم 7023499 ناخبا.

وشدد الرئيس المنتخب في تغريدة على تويتر على أهمية إعطاء الأولوية لمصلحة البلاد. وقال "نحن أمة واحدة وشعب واحد وزامبيا واحدة. يجب أن نتحد معا في حب مشترك لبلدنا وشعبنا، حتى نتمكن من البدء في دفع زامبيا إلى الأمام".

كما شهد يوم الاثنين احتفالات في لوساكا من قبل أنصار هيشيليما الذين كانوا ينتظرون الإعلان الرسمي للنتائج.

وتجمع عدد من الأشخاص في مقر إقامة الرئيس المنتخب في ضواحي العاصمة، وهم يغنون أغاني مبتهجة، بينما تجمع الشباب في مركز شباب الحزب.