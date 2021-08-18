أنجيلا ميركل: التدخل في أفغانستان لم يكن ناجحاً بالمقدار المأمول به

إعتبرت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أن"الوضع في أفغانستان مرير"، ورئيس حزبها يقول إن "انسحاب القوات الغربية من أفغانستان هو أكبر إخفاق للحلف الأطلسي منذ تأسيسه".

موقع تابناك الإخباري_وقالت المستشارة الألمانية في إجتماع لجان حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي، أمس الاثنين، إن "التدخل في أفغانستان لم يكن ناجحاً بالمقدار المأمول به".

واعتبرت ميركل أن "الوضع في أفغانستان مرير وأسباب سياسية داخلية أميركية ساهمت في قرار سحب القوات الغربية منه"، مضيفةً أن "انسحاب القوات الامريكية من أفغانستان كان له تأثير الدومينو".

كما وتوقعت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، تزايد عدد اللاجئين بعد وصول طالبان إلى السلطة في أفغانستان.

وتابعت ميركل "يتم الآن إجلاء الناس بالتعاون مع الولايات المتحدة، وبدون مساعدة الأمريكيين، لا يمكننا القيام بمثل هذه المهمة.