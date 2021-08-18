الامم المتحدة تؤكد التزامها بتقديم المساعدات الإنسانية في أفغانستان

أكدت الأمم المتحدة، التزام المنظمات الإنسانية في أفغانستان بتقديم المساعدات والخدمات لملايين الأشخاص المحتاجين مع الالتزام بالمبادئ الإنسانية المتمثلة في الإنسانية والحياد والنزاهة والاستقلالية.

موقع تابناك الإخباري_جاء ذلك على لسان المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، خلال المؤتمر الصحفي اليومي من المقر الدائم بنيويورك. وكان دوجاريك يتحدث عن الشق الإنساني للأزمة في أفغانستان.

وقال: "على الصعيد الإنساني، يقول زملاؤنا الإنسانيون إنه منذ الأول من تموز/يوليو، تدفق الناس الذين فرّوا إلى كابول والمدن الكبيرة الأخرى بحثا عن الأمان من الصراع والتهديدات الأخرى."

وبحسب الوكالات الإنسانية، تم تحديد 17,500 من النازحين الجدد خلال الشهر الماضي، وصل معظم النازحين في الأيام الأخيرة من ولايتي غزني ولوغار.

وأشار دوجاريك، "تلقى حوالي 13,500 من هؤلاء الأشخاص دعما على شكل طعام ونقود ورعاية صحية ومستلزمات منزلية، ودعما في مجال المياه والصرف الصحي."

ولا تزال خطة الاستجابة الإنسانية لأفغانستان البالغة 1.3 مليار دولار ممولة بنسبة 38 في المائة فقط، مما يخلف عجزا يبلغ 800 مليون دولار.