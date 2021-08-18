الخارجية الصينية: على الدول أعضاء منظمة الصحة العالمية قيادة عملية تتبع منشأ كورونا

موقع تابناك الإخباري_أدلت المتحدثة هوا تشون يينغ بهذه التصريحات في مؤتمر صحفي عندما طُلب منها التعليق على بيان منظمة الصحة العالمية الصادر في 12 أغسطس بشأن تتبع منشأ الفيروس.

وقالت إن الصين تابعت بيان المنظمة بشأن دفع سلسلة الدراسات المقبلة للعثور على منشأ الفيروس، الذي أكد أن دراسات المرحلة التالية يجب أن تُبنى على نتائج المرحلة الأولى من الدراسات وأن تنفذ التوصيات الواردة في تقرير الدراسة المشتركة بين الصين ومنظمة الصحة العالمية.

وأشار البيان أيضًا إلى أن تتبع المنشأ يجب أن يقوم على العلم، بدلاً من أن يكون ممارسة لتوجيه أصابع الاتهام أو تسجيل نقاط سياسية.

وقالت "هذه الآراء يجب أن تتبع خلال العمل المعني في منظمة الصحة العالمية".

وأوضحت "يجب على أمانة منظمة الصحة العالمية العمل وفقا لقرار جمعية الصحة العالمية، وإجراء مشاورات شاملة مع الدول الأعضاء بشأن خطة العمل العالمية لتتبع المنشأ، منها آلية المتابعة، والاحترام الكامل لوجهات نظر الدول الأعضاء".

وأضافت "من المهم للغاية أن يتم تحديد خطة تتبع المنشأ التي تتضمن دولة معينة من خلال التشاور مع هذه الدولة المعنية، نظرا لأنها توفر الأساس لإجراء تعاون فعال".