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مستوطنون صهاينة يقتحمون الأقصى وعمليات حفر في ساحة البراق

اقتحمت مجموعات من المستوطنين الصهاينة المسجد الأقصى، بحماية من قوات الإحتلال، ترافقها مسؤول من دائرة الآثار الإسرائيلية، الذي دنس مسجد قبة الصخرة.
رمز الخبر: ۵۵۷۳۷
تأريخ النشر: 17 August 2021

موقع تابناك الإخباري_كما وأفادت مصادر فلسطينية بأن قوات الإحتلال تجري ومنذ ساعات الصباح الأولى عمليات حفر في ساحة البراق في المسجد الأقصى.

ويتعرض المسجد الأقصى لاقتحامات إسرائيلية مستمرة من المستوطنين وشرطة الاحتلال، وسط محاولات لمنع إعماره، فضلا عن فرض قيود مشددة على رواده، وغير ذلك من الممارسات.

ولا تزال شرطة الاحتلال تفرض قيودها على دخول المصلين من أهل القدس والداخل الفلسطيني إلى المسجد الأقصى، وتُدقق في هوياتهم الشخصية وتحتجز بضعها عند البوابات الخارجية.

وتسمح شرطة الاحتلال للمستوطنين، باقتحام المسجد منذ عام 2003، رغم رفض دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس.

هذا، وشنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية وفجر اليوم الثلاثاء، حملة اعتقالات ومداهمات في مناطق متفرقة بالضفة الغربية والقدس المحتلة، تخللها اندلاع مواجهات.

ففي رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال ثلاثة طلبة جامعيين بعد دهم وتفتيش منازل ذويهم في مدينة البيرة، وهم ليث بشار برماوي وعمرو الشيخ قاسم ومنذر الشيخ قاسم. واقتحمت قوات الاحتلال بلدة راس كركر في القضاء وأطلقت قنابل الغاز السام على المواطنين المتواجدين على أحد مداخل البلدة، ونصبت حاجزا عند مدخلها.

وفي أريحا، اندلعت مواجهات بين شبان وقوات الاحتلال بمحيط مخيم عقبة جبر في أريحا، أطلقت خلالها قوات الاحتلال الرصاص المطاطي وقنابل الغاز السام.

وفي القدس المحتلة، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة الرام شمال القدس، وسيّرت آلياتها في شوارع البلدة. وألقى مجموعة من الشبان زجاجات حارقة تجاه برج عسكري تابع لقوات الاحتلال على مدخل مخيم شعفاط بالقدس المحتلة.

واندلعت مواجهات بين شبان وقوات الاحتلال عند المدخل الغربي لقرية العيساوية في القدس المحتلة. واعتقلت قوات الاحتلال الشابين آدم شفيق عبيد ومحمد مبتسم عبيد، على مدخل القرية.

وتشهد مناطق متفرقة بالضفة الغربية والقدس المحتلة يوميا اقتحامات واعتقالات للمواطنين، وسط إرهاب للسكان والنساء والأطفال.


         

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