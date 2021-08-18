الحكومة تنفي توجيه دعوة لسوريا للمشاركة في قمة دول الجوار

أكد المتحدث باسم مجلس الوزراء وزير الثقافة حسن ناظم، ان محافظة نينوى تحظى بأهمية وأولوية في مشاريع الحكومة.

موقع تابناك الإخباري_وقال ناظم في التصريح الصحفي الاسبوعي عقب انعقاد جلسة مجلس الوزراء في نينوى، ان "رئيس مجلس الوزراء يزور محافظة نينوى للمرة الثانية خلال عهد الحكومة الحالية، لكونه يولي اهتماما خاصا بها"، لافتا الى ان "نينوى تحظى بأهمية وأولوية في مشاريع الحكومة، نظرا لما تعرضت له من دمار وخراب في ابان سيطرة داعش الارهابي".

واضاف، ان "اجتماع مجلس الوزراء ناقش مجموعة من القضايا التي تخص محافظة نينوى".

وبشأن الدعوة الموجهة الى سوريا قال ناظم، ان "الحكومة تنفي ما تداولته بعض المواقع من خبر مفاده بان الحكومة العراقية توجه دعوة لسوريا للمشاركة في قمة دول الجوار المزمع عقدها في بغداد"، مؤكدا ان "سوريا تعد دولة جارة ولنا علاقات مميزة واساسية معها".

يشار الى ان مجلس الوزراء عقد جلسته الاعتيادية اليوم في محافظة نينوى برئاسة رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، فيما صوت على 22 قرارا يخص المحافظة.