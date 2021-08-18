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الإحتلال يقتحم بلدة سلوان ويجري أعمال تفتيش

اقتحمت قوات الإحتلال الإسرائيلي اليوم الثلاثاء، عدة منازل في بلدة سلوان في القدس المحتلة، وأجرت أعمال تفتيش فيها.
رمز الخبر: ۵۵۷۳۴
تأريخ النشر: 17 August 2021

الإحتلال يقتحم بلدة سلوان ويجري أعمال تفتيشموقع تابناك الإخباري_أفادت مصادر فلسطينية، بأن طواقم "سلطة الطبيعة" التابعة للإحتلال تواصل أعمال الحفر في أراضي وادي الربابة ببلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى.

يأتي هذا، بعد ساعات من إعلان رئيس بلدية القدس المحتلة موشي ليؤون عن مخطط لبناء حي استيطاني جديد جنوبي القدس، وقال "إن المشروع يشمل بناء 300 وحدة استيطانية بمنطقة مفرق بات القريب من حي بيت صفافا المقدسي". وأضاف ليؤون "إن الحي سيتم بناؤه بمحاذاة خط سير القطار الخفيف وسيساعد على التقليل من أزمة السكن في المدينة".

وتفرض سلطات الإحتلال على مدينة القدس المحتلة سياسة تهجير قسري وتطهير عرقي غير مسبوقة، فيما لم يعد استهداف المدينة يقتصر على بناء مستوطنات وتوسيعها وعزلها عن محيطها الفلسطيني، بل انتقل إلى غزو منظم ومنهجي لقلب الأحياء الفلسطينية فيها، وذلك ضمن مساعي هذه السلطات والجمعيات الاستيطانية لتهويد حوض البلدة القديمة والأحياء الفلسطينية المحيطة بها.

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