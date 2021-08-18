الحشد الشعبي يطلق عملية "عاشوراء الكرامة" لملاحقة داعش في ديالى

أطقلت قوات الحشد الشعبي في العراق عملية عسكرية لملاحقة فلول تنظيم داعش في محافظة ديالى، تحت اسم "عاشوراء الكرامة"، بحسب ما أعلن قائد عمليات الحشد في المحافظة طالب الموسوي.

موقع تابناك الإخباري_وقال الموسوي إن قوات الحشد الشعبي المتمثلة بالألوية ( 1- 4 – 20 – 23 – 24- 110- ولواء نداء ديالى ) وبالاشتراك مع الجيش العراقي، شرعت اليوم الثلاثاء بعملية امنية واسعة لملاحقة فلول داعش ضمن ثلاثة اهداف رئيسة في ديالى.

ولفت الموسوي إلى أن "العملية انطلقت باسم عاشوراء الكرامة، وشملت تفتيش وتأمين حوض بحيرة حمرين ونهر نارين ومحور الشمال ضمن قاطع العمليات"، مشيراً إلى أن العملية العملية مستمرة وباسناد طيران الجيش حتى تحقيق أهدافها بالقضاء على فلول داعش، وقطع تحركاته ضمن الأهداف المرسومة.

وفجر اليوم، دهمت مديرية الامن والانضباط في الحشد الشعبي، على مضافة تابعة لفلول داعش شمالي العاصمة بغداد، يتزعمها الارهابي الهارب محمد عبد الرحمن حسين جاسم العكيدي المكنى بـ"ابو كوثر".

وضبطت قوات الحشد داخل المضافة على العديد من الملفات، التي تتضمن معلومات مهمة جداً تخص الارهابيين المنتشرين في بغداد ومفارزهم وعديدهم.