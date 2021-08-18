الحشد الشعبي يطلق عملية "عاشوراء الكرامة" لملاحقة داعش في ديالى

موقع تابناك الإخباري_وقال الموسوي إن قوات الحشد الشعبي المتمثلة بالألوية ( 1- 4 – 20 – 23 – 24- 110- ولواء نداء ديالى ) وبالاشتراك مع الجيش العراقي، شرعت اليوم الثلاثاء بعملية امنية واسعة لملاحقة فلول داعش ضمن ثلاثة اهداف رئيسة في ديالى.
ولفت الموسوي إلى أن "العملية انطلقت باسم عاشوراء الكرامة، وشملت تفتيش وتأمين حوض بحيرة حمرين ونهر نارين ومحور الشمال ضمن قاطع العمليات"، مشيراً إلى أن العملية العملية مستمرة وباسناد طيران الجيش حتى تحقيق أهدافها بالقضاء على فلول داعش، وقطع تحركاته ضمن الأهداف المرسومة.
وفجر اليوم، دهمت مديرية الامن والانضباط في الحشد الشعبي، على مضافة تابعة لفلول داعش شمالي العاصمة بغداد، يتزعمها الارهابي الهارب محمد عبد الرحمن حسين جاسم العكيدي المكنى بـ"ابو كوثر".
وضبطت قوات الحشد داخل المضافة على العديد من الملفات، التي تتضمن معلومات مهمة جداً تخص الارهابيين المنتشرين في بغداد ومفارزهم وعديدهم.