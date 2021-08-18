الخارجية السعودية: ينبغي أن يقرر الشعب الأفغاني خياراته السياسية دون تدخل

قالت الخارجية السعودية اليوم الاثنين إن المملكة تتابع باهتمام الأحداث الجارية في أفغانستان وتعرب عن أملها في استقرار الأوضاع فيها بأسرع وقت.

وأضافت الوزارة في بيان لها أن الحكومة السعودية "تأمل أن تعمل حركة طالبان وكافة الأطراف الأفغانية على حفظ الأمن والاستقرار والأرواح والممتلكات، وتؤكد في الوقت ذاته وقوفها إلى جانب الشعب الأفغاني الشقيق وخياراته التي يقررها بنفسه دون تدخل من أحد".

يأتي البيان السعودي بعدما سيطرت "طالبان" أمس الأحد على العاصمة الأفغانية كابل، ما أدى إلى انهيار السلطة السابقة ودفع بأعداد كبيرة من المواطنين الأفغان لمحاولة الفرار من البلاد خوفا على حياتهم.

وكانت السعودية قد أعلنت أمس عن إجلاء جميع أعضاء بعثتها الدبلوماسية في أفغانستان نظرا للأوضاع الراهنة غير المستقرة هناك.

المصدر: وكالة الأنباء السعودية