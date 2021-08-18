أثق بان هناك آفاقا جديدة من التعاون الثنائي بين ايران و منغوليا

وأوضح الرئيس المنغولي في هذه البرقية من المؤسف أنه لم ينجح في مشاركة حفلة تنصيب رئيسي مشيرا الي الذكري الـ50 لاقامة العلاقات الثنائية بين البلدين.

أكد الرئيس المنغولي في رسالة تهنئة الي آية الله إبراهیم رئيسي لبدء مهامه رئيسا للجمهورية الاسلامية الايرانية بانني أثق بان هناك آفاق جديدة من التعاون الثنائي بين ايران و منغوليا في الفترة الجديدة.

وأوضح الرئيس المنغولي في هذه البرقية من المؤسف أنه لم ينجح في مشاركة حفلة تنصيب رئيسي مشيرا الي الذكري الـ50 لاقامة العلاقات الثنائية بين البلدين.

وشدد ان الحكومة الثالثة عشرة فتحت صفحة جديدة من التقدم والتنمية للجمهورية الاسلامية وستوفر الأرضيات لتعزيز مسار العلاقات الثنائية بين البلدين تركيزا علي المجالات الاقتصادية.