جورجیا تعلن استعدادها لتطویر علاقات الصداقة مع إیران

"إننی علی ثقة من أن جهودکم کرئیس لجمهوریة إیران الإسلامیة ستضمن مستقبلا مستقراً وآمناً وناجحاً لإیران ".

شددت رئیسة جورجیا، "سالمی زورا بیشفیلی"فی برقیة تهنئة لرئیس إیران الجدید، إبراهیم رئیسی بمناسبة أدائه الیمین الدستوریة وتسلم مهام عمله، علی استعداد بلادها لتطویر العلاقات الودیة مع إیران علی أساس مبادئ الاحترام والتعاون المتبادل.

وجاء فی رسالة التهنئة التی وجهتها الرئیسة الجورجیة إلی رئیسی: "إننی علی ثقة من أن جهودکم کرئیس لجمهوریة إیران الإسلامیة ستضمن مستقبلا مستقراً وآمناً وناجحاً لإیران ".

وفی هذه الرسالة، أعرب رئیس جورجیا عن أمله فی أن تتعمق العلاقات القائمة بین البلدین من أجل رفاهیة الشعبین بفضل الجهود المشترکة لإیران وجورجیا.