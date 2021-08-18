إیران تعمل علی إرساء الاستقرار فی أفغانستان

قال رئیس الجمهوریة السید إبراهیم رئیسی فی تصریح لوزیر الخارجیة محمد جواد ظریف "یجب أن یصبح انسحاب الولایات المتحدة من أفغانستان وهزیمتها العسکریة فرصة لاستعادة الحیاة والأمن والسلام الدائم فی هذا البلد".

واعتبر رئیس المجلس الأعلی للأمن القومی الأمن والاستقرار والازدهار بانها حق الشعب الأفغانی مشددا علی أن إیران ستسعی جاهدة من أجل الاستقرار الذی هو أول حاجة لأفغانستان الیوم وکدولة جارة وشقیقة تدعو کافة المجموعات للتوصل إلی اتفاق وطنی.

وأشار رئیسی إلی أن الجمهوریة الإسلامیة الإیرانیة تعتقد أن سیادة إرادة الشعب الأفغانی المظلوم کانت علی الدوام مصدرًا للأمن والاستقرار، وقال: "إن إیران ملتزمة بعلاقات الجوار مع أفغانستان من خلال المراقبة الذکیة للتطورات فی هذا المجال.

کما أصدر رئیسي تعلیماته لوزیر الخارجیة وأمین المجلس الأعلی للأمن القومی بمراقبة التطورات فی أفغانستان عن کثب وتقدیم تقریر إلی رئیس الجمهوریة.