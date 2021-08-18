خلاصة تحليلات: الانسحاب الامريكي من افغانستان - نظرة اسرائيلية

موقع تابناك الإخباري:اعتبر محللون إسرائيليون أن سيطرة حركة طالبان على افغانستان وعودتها إلى الحكم هناك سيكون لها تأثيرات بالغة، وبضمنها على إسرائيل، وذلك وسط تعالي أصوات في إسرائيل تدعو إلى عدم الاعتماد على الولايات المتحدة بادعاء أنها تخلت عن الحكومة الأفغانية، حليفتها.

•وذنبها بين رجليها: حُلم أمريكي تحطم في أفغانستان

الهدهد 16- 08-2021 - يوآف ليمور/ إسرائيل اليوم

على الرغم من 20 عامًا من الاستثمار بـ 2 تريليون من الدولارات – فشلت الولايات المتحدة الأمريكية بجعل أفغانستان ديمقراطية غربية، الخطر الكبير هو أن ترى إيران أن الولايات المتحدة، القوة الأقوى، يمكنها الفرار… كما فشل الأمريكيون أيضًا عندما حددوا موعدًا محددًا لمغادرتهم البلاد. يكفي أن نتذكر انسحاب "الجيش الإسرائيلي" من جنوب لبنان عام 2000، والذي تحول إلى انهيار سريع لجيش لحد. ستكون لهذه الأحداث عواقب وخيمة، بما في ذلك بالنسبة لـ "إسرائيل".

•تخوف إسرائيلي من عودة طالبان للحكم في أفغانستان

عرب 48 – 16-08-2021

اعتبر محللون إسرائيليون، أن سيطرة حركة طالبان على افغانستان وعودتها إلى الحكم هناك سيكون لها تأثيرات بالغة، وبضمنها على "إسرائيل"، وذلك وسط تعالي أصوات في "إسرائيل" تدعو إلى عدم الاعتماد على الولايات المتحدة بادعاء أنها تخلت عن الحكومة الأفغانية، حليفتها. حيث توقع محلل عسكري أن يعود حكم طالبان إلى احتضان تنظيم القاعدة ومنظمات مشابهة أخرى. لكنه أضاف أن "الأسوأ من ذلك يكمن في الرسالة التي ستنقلها الأحداث في أفغانستان إلى الشرق الأوسط. فالأميركيون لا يعتبرون كمن انسحبوا من أفغانستان، وإنما كمن هربوا منها". وتبعات هذا الامر الفورية ستكون في الشرق الأوسط، وخاصة في العراق. وإن هذا الوضع سيلزم "إسرائيل" بالاستثمار أكثر في الدفاع والإحباط، وأن تعلم أنها لوحدها. ويجدر تذكر هذا الدرس في سياقات أخرى أيضا – من الاعتماد المبالغ به على اتفاقيات السلام، وحتى الافكار بتقليص الاستثمار بالأمن. وفي نهاية الأمر، نحن موجودون في منطلقة متقلبة، ومثلما ثبت في أفغانستان، فإن أمل اليوم قد يتبدل خلال وقت قصير إلى تهديد في الغد.

•سيطرة حركة طالبان الخاطفة تنهش صورة الولايات المتحدة

تايمز اوف إسرائيل - 16-08-2021 شون تاندون

يواجه بايدن انتقادا لاذعا على خلفيّة سوء إدارة الانسحاب، مع مسارعة الولايات المتحدة إلى إخلاء سفارتها الكبيرة بعد شهر فقط على تقليل الرئيس الأميركي من احتمال انهيار الحكومة الأفغانية بسرعة. فبعد عقدين من الزمن في أفغانستان، تنتهي أطول حرب خاضتها الولايات المتحدة في تاريخها مع سيطرة خاطفة لحركة طالبان على البلاد، ما يُلحق ضررا كبيرا بصورة واشنطن.

ومع الانهيار السريع للحكومة الأفغانية في كابول، سيتم إحياء الذكرى العشرين لهجمات 11 أيلول/سبتمبر التي كانت وراء الغزو الأميركي لأفغانستان فيما حركة طالبان تُسيطر مجددا رغم الكلفة العالية جدا التي تكبّدتها الولايات المتحدة مع سقوط 2500 جندي أميركي وإنفاقها أكثر من تريليوني دولار.

•أفغانستان مقبرة للأوهام العسكرية

الهدهد 16-08-2021 رون بن يشاي/ موقع واي نت

ستفقد الولايات المتحدة هيبتها كقوة بسبب فشلها العسكري في أفغانستان، لكن بشكل عام سيستفيد الأمريكيون. لقد خدم وجودهم هناك روسيا والصين وإيران، والآن هؤلاء الدول هم الذين سيتعين عليهم مواجهة طالبان. وهناك أيضًا رسالة إلى داعش وحماس: الصبر يؤتي ثماره.

فسرعان ما انهار النظام الديمقراطي الذي كان الأمريكيون يحاولون تأسيسه في أفغانستان لأنه كان فاسدًا وفشل ببساطة في العمل على الرغم من المليارات التي ضختها الولايات المتحدة عليه، وهو أيضًا أحد الأسباب الرئيسية التي جعلت الجيش الأفغاني، الذي دربه الأمريكيون ووجهوه واستثمروا فيه مبلغًا خيالياً -86 مليار دولار، فشل في مقاومة طالبان، ولم يحاول حتى معارضتها بالشكل المناسب. لقد فقد هذا الجيش الثقة منذ فترة طويلة في الحكومة التي لم تمرر رواتب وطعام له وأرسلته إلى أماكن بعيدة حيث لم يكن هناك اتصال بينهم وبين السكان.

•مخاوف إسرائيلية من تبعات سيطرة "طالبان" على أفغانستان

العربي 21- 16-08-2021

حذّر وكيل وزارة الخارجية الإسرائيلي السابق، دوري غولد، من مخاطر توجه الولايات المتحدة للانسحاب من المنطقة وتأثيراته بعيدة المدى على بيئة إسرائيل الإستراتيجية. ولم يستبعد غولد في تحليل نشره موقع قناة "12"، أن يفضي الانسحاب الأميركي من أفغانستان والعراق إلى سقوط البحرين في يد إيران، مشدداً على أن موقع البحرين الجغرافي يحوز على أهمية إستراتيجية من الطراز الأول.

وعلى الرغم من المشاهد غير المريحة التي تصل من كابول، فإن المركز يقدر بأن الولايات المتحدة ستواصل تخفيض تواجدها العسكري في منطقة الشرق الأوسط.

ومن الممكن أن تتحول أفغانستان في عهد "طالبان" إلى مأوى للتنظيمات المقاتلة، وأن سيطرة الحركة على أفغانستان بعد الانسحاب الأميركي ستعزز من دافعية القوى التابعة لإيران في العراق لتكثيف جهودها لدفع واشنطن لسحب كل قواتها من هناك.

•قلق إسرائيلي من التجربة الأميركية في أفغانستان.. هل تتخلى واشنطن عن حلفائها؟

الميادين نت 15-08-2021

في تعليق على سيطرة "طالبان" على البلاد، أشار معلق الشؤون العسكرية في "القناة 12"، نير دفوري، إلى أنه "إذا نظرنا إلى هذا الحدث، وكل الشرق الأوسط ينظر إلى ما يحدث في أفغانستان، فيمكن أن يؤثّر فينا أيضاً، وتساءل عن حلفاء الولايات المتحدة حيث ينظرون إلى هذا الأمر، ويقولون متى سيتخلى عنا الأميركيون.

وأن الأميركيون ينسحبون من الشرق الأوسط. هذه استراتيجية واضحة تتدحرج منذ فترة، واليوم وصلت إلى إحدى ذرواتها. وهذا الأمر يمكن أن يؤثر في العراق، وفي الأميركيين الموجودين في سوريا.

ان هنا ما يشبه نافورة من الإرهاب. هنا وضع يزداد فيه عدم الاستقرار. وفي اللحظة التي يهتز فيها العراق وسوريا، هذا بالطبع سينعكس على إسرائيل، علينا أن نكون يقظين.

