مسؤول روسي: طهران وموسكو تضطلعان بدور مؤثر في مستقبل افغانستان

واوضح الدبلوماسي الروسي، ان ايران وروسيا والصين وباكستان، قادرة على دعم افغانستان كي لا تقع في الفوضى.

قال رئيس دائرة اسيا بوزارة الخارجية الروسية "ضمير كابولوف" : ان دول روسيا وايران والصين وباكستان وامريكا، تضطلع من الان فصاعدا بدور مؤثر في التطورات القادمة على الساحة الافغانية للحؤول دون وقوع الفوضى في هذا البلد.

ونقل مراسل "ارنا" في موسكو عن كابولوف قوله لقناة 24 الروسية : انه يتعين على الحركة التي تاخذ بزمام الامور في افغانستان اليوم، ان تأخذ بعين الاعتبار دور الدول المؤثرة في تحديد الوضع داخل هذا البلد.

واوضح الدبلوماسي الروسي، ان ايران وروسيا والصين وباكستان، قادرة على دعم افغانستان كي لا تقع في الفوضى.