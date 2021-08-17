النص الأصلي
صفحه نخست » عمومی
۶۴مشاهدات
‍ پ

السلطات تفرض إجراءات إغلاق مؤقتة للحد من تفشي الوباء

أقفلت محال أبوابها وتراجعت حركة السير في شوارع طهران، اليوم الإثنين، مع بدء تطبيق إجراءات إغلاق موقتة، سعيا للحد من تزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا في إيران، التي سجلت حصيلة قياسية من الوفيات لليوم الثاني.
رمز الخبر: ۵۵۷۰۶
تأريخ النشر: 17 August 2021

موقع تابناك الإخباري_ وأعلنت وزارة الصحة الإيرانية عن وفاة 655 شخصا في الساعات الأربع والعشرين الماضية، وتسجيل 41194 إصابة جديدة.

وارتفع إجمالي الوفيات الى 98483 من نحو 4,67 ملايين إصابة.

وتواجه البلاد نسقا تصاعديا بالإصابات والوفيات منذ أواخر حزيران/ يونيو، في ما يصنفه المسؤولون "موجة خامسة" من التفشي الوبائي هي الأشد حتى الآن، وتعود لمتحورة دلتا الشديدة العدوى.

ودخلت الإجراءات الجديدة التي تشمل إقفال الدوائر الحكومية والمصارف والمتاجر غير الأساسية، حيز التنفيذ اعتبارا من الإثنين في مختلف مناطق الجمهورية الإسلامية، ومن المقرر أن تستمر حتى نهاية السبت، وفق الهيئة الوطنية لمكافحة كوفيد-19.

وخلا بازار طهران، أبرز مراكز التسوق في وسط العاصمة والذي عادة ما يشهد اكتظاظا كبيرا، من رواده والباعة اليوم.

وأقفلت غالبية المتاجر أبوابها في مختلف مناطق العاصمة، مثل شارع انقلاب وساحة وليعصر (وسط)، باستثناء تلك المصنفة أساسية كالصيدليات والمتاجر الغذائية، في ظل تراجع ملحوظ في زحمة السير.

ومنذ بدء الجائحة، لم تفرض السلطات إغلاقا شاملا على غرار ما قامت به دول عديدة في العالم، واكتفت بإجراءات موضعية موقتة وقيود على التنقل، عازية ذلك للأزمة الاقتصادية التي تعود بالدرجة الأولى للعقوبات الأميركية.

كما تشمل الإجراءات الجديدة منع التنقل بالسيارات الخاصة بين المحافظات، وهو إجراء بدأ تطبيقه أمس الأحد ويستمر حتى 27 آب/ أغسطس الحالي.

وتأمل السلطات في تسريع حملة التلقيح الوطنية التي بدأت في شباط/ فبراير، وتمضي دون السرعة المطلوبة في بلاد يناهز تعداد سكانها 83 مليون نسمة.

ووفق أرقام وزارة الصحة، تلقى أكثر من 15,4 مليون شخص جرعة واحدة على الأقل من لقاح مضاد لكوفيد-19، بينما تلقى 4,3 ملايين فقط الجرعتين الضروريتين للتلقيح الكامل.

         

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
الاسم:
البرید الإلکتروني:
* التعلیق:
آخرالاخبار
السلطات تفرض إجراءات إغلاق مؤقتة للحد من تفشي الوباء
مكافحة التهريب تحبط محاولة ادخال كمية كبيرة من العملة غير القانونية بمحافظة تعز
إحياء المراسم العاشورائية في العتبة الحسينية في كربلاء
الجيش يضبط 400 طن من مادة المازوت تعود ملكيتها الى مسؤولين في حزب القوات اللبنانية
جنين تشيع جثماني الشهيدين صالح عمار ورائد أبو سيف
إصابة طفل بطلق ناري من قوى التحالف السعودي في الجاح بالحديدة
1.2 مليون طالب يعودون لمقاعد الدراسة في جميع محافظات الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة
التهمت 20 ألف دونم.. تجدد اندلاع الحرائق في جبال القدس المحتلة لليوم الثاني
المغرب..تواصل عمليات إخماد حريق في غابة شمال البلاد
وقفة جماهيرية في غزة تضامنًا مع شهداء جنين
الحشد الشعبي ينعى قياديا استشهد إثر قصف بطائرة مسيرة في سنجار
الجبهة الشعبية: ليعمل الاحرار على وقف الحرب على اليمن وانقاذ اليمنيين
حماس: لنستثمر الفعل المقاوم ونفرض على الاحتلال معادلة جديدة ونكسر هيبته
الجهاد الاسلامي :نحن في صراع واشتباك دائم مع العدو حتى تحرير الارض
لجان المقاومة: صيغة المماطلة من الاحتلال ستوّلي أمام صمود الفلسطينيين
مجلس الشؤون الإنسانية: جرائم القاعدة وداعش في سوريا والعراق تتكرر اليوم في تعز
أفغان يتعلقون بالطائرات في مطار كابول والاميركيون يطلقون النار
الطفل محمد شعبان من غزة.. أصيب بقصف إسرائيلي وفقد بصره
استقالة رئيس الوزراء محي الدين ياسين بعد فقده ثقة البرلمان
من هم قادة طالبان الذين سيحكمون أفغانستان؟
استشهاد أربعة مقاومين برصاص الاحتلال خلال تصديهم لاقتحام جنين
السيد نصر الله: سنأتي بالمحروقات من إيران قطعاً.. ويجب تشكيل حكومة بأي شكل
لبنان بلا دعم - فوضى أم تسوية؟
يزيد بن معاوية قاتل الحسين (ع) في مصادر ‘‘أهل السنة‘‘
عراقجي: إيران لن تسمح مطلقا للابتزاز البريطاني
مسؤول: لتطوير التجارة بين إيران وغانا عبر لجنة التعاون المشتركة
بالصورة: اقامة مراسم العزاء الحسيني بحضور سماحة قائد الثورة
الوزير المرشح للدفاع يؤكد على مواصلة التفوق الدفاعي لایران في المنطقة
وزير الدفاع الافغاني: "أشرف غني" قيد أيدينا وباع الوطن وغادر البلاد
الصين تحمل واشنطن مسؤولية تدهور الاوضاع في افغانستان