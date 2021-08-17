الجيش يضبط 400 طن من مادة المازوت تعود ملكيتها الى مسؤولين في حزب القوات اللبنانية

دهم الجيش اللبناني مستودعات في منطقة رياق وصادر 400 طن من مادة المازوت، وقام بتوزيعها على عدد من المستشفيات والأفران والبلديات والمزارعين.

موقع تابناك الإخباري_وتبين أن الكمية المصادرة تعود ملكيتها الى مسؤولين في حزب القوات اللبنانية.

كذلك، واصل الجيش لليوم الثاني على التوالي، تفريغ كميات البنزين المصادرة وتفريغها في خزانات محطة مدكو في بعلبك، التي وضعها صاحبها المحامي وسيم سليمان بتصرف الجيش بكامل تجهيزاتها وعمالها وكادرها الإداري واللوجستي.

وتولى الجيش توزيع الكميات المصادرة مجانا على المواطنين، تطبيقا لقرار القيادة بمصادرة الكميات المخزنة من المحروقات وتوزيعها على الناس بدون مقابل.

ويعاني لبنان نقصا حادا في الوقود بسبب الاحتكار والأزمة المالية التي أفقدت الليرة اللبنانية أكثر من 90% من قيمتها مقابل الدولار في أقل من عامين.