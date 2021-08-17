1.2 مليون طالب يعودون لمقاعد الدراسة في جميع محافظات الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة

توجه صباح اليوم الاثنين، 1.2 مليون طالب وطالبة إلى مقاعد الدراسة في جميع محافظات الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة.

موقع تابناك الإخباري_وافتُتح اليوم العام الدراسي الجديد (2021 – 2022) بتعليم وجاهي كامل باشتراطات صحية، بحسب إعلان وزارة التربية.

وتوجه الطلاب لجميع المدارس الحكومية والخاصة ومدارس وكالة الغوث "أونروا"، إذ فتحت اليوم 3200 مدرسة، و1500 روضة أطفال، حيث يلتحق 150 ألف طفل في رياض الأطفال الحكومية والخاصة.

وأعلن وزير التربية مروان عورتاني، أن المعلمين والطواقم المدرسية لن تستطيع دخول المدارس إلا بحصولها على التطعيم الخاص بفيروس كورونا.

وكشف عورتاني عن وضع خطة للتعامل مع الفاقد التعليمي بشكل تراكمي، وجعل العام الدراسي مطاطا، موضحا أن الصفوف من (الأول حتى والرابع، والحادي عشر والتوجيهي)، سيتم إعطائهم جهدا استثنائيا من خلال إجراءات خاصة لتعظيم اللقاءات الوجاهية.