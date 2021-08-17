النص الأصلي
صفحه نخست » عمومی
۷۲مشاهدات
‍ پ

التهمت 20 ألف دونم.. تجدد اندلاع الحرائق في جبال القدس المحتلة لليوم الثاني

أتت النيران المشتعلة منذ أمس الأحد، في جبال القدس المحتلة على حوالي 20 ألف دونم من الغابات، حيث تعجز طواقم إطفاء الاحتلال عن السيطرة على الحريق وإخماده بسبب سوء الأحوال الجوية.
رمز الخبر: ۵۵۶۹۹
تأريخ النشر: 17 August 2021

موقع تابناك الإخباري_وعند الساعة الرابعة من عصر اليوم الإثنين، تجددت الحرائق في العديد من المواقع في جبال القدس بعد أن عمل رجال الإطفاء خلال ساعات النهار على إخماد الحرائق في خمسة مواقع، لكن دون أن ينجحوا بالسيطرة على ألسنة النيران.

وتتحضر طواقم الإنقاذ لإخلاء مئات العائلات من المستوطنات والتجمعات السكنية المحيطة بجبال القدس التي تشتعل بها الحرائق، حيث تم إخلاء مئات العائلات من منازلها، كما تم إخلاء عشرات المنازل في قرية عين نقوبا.

وتتواصل الاستعدادات لإمكانية إخلاء مستشفى "هداسا عين كارم" في القدس، بسبب الحرائق المندلعة قربه.

وأوضح رجال الإطفاء أن مراكز النيران تشتعل وتتطور بسبب الرياح القوية وأن معدل تقدم الحرائق سريع للغاية.

ومن النقاط الساخنة التي اندلعت فيها النيران: "ناحال تسوفا"، و"هار إيتان"، ومستوطنات "شوفا" و"شورش"، و"مبصيرت تصيون"، حيث تعمل فرق إطفاء كبيرة و10 طائرات إطفاء على إخماد الحريق الذي ما زال يتهدد ويحاصر مستشفى "إيتانيم" الخاص بالمسنين.

وتجددت النيران بعد ظهر اليوم، في بعض المواقع، حيث تنتشر طواقم الإطفاء والإنقاذ معززة بوحدات احتياط من جيش الاحتلال على الجبال وفي المناطق التي تجددت بها الحرائق، دون أن تتمكن طواقم الإطفاء من إخماد كلي للنيران.

وتحاول طواقم الإطفاء السيطرة على الحرائق في خمسة مواقع تجددت بها ألسنة النيران، إذ تتواجد 49 سيارة إطفاء في الغابات ومناطق الحرائق وتقوم بإخماد النيران بغية السيطرة عليها.

وتحسبا لأي طارئ، تم إجلاء أكثر من ثلاثة آلاف شخص عن منازلهم في خمس مستوطنات، وذلك بعد اشتعلت النيران ببعض المباني دون تسجيل خسائر بشرية.

ومع تجدد اشتعال النيران منعت طواقم الإنقاذ من حوالي 2000 شخص العودة إلى منازلهم تحسبا من إمكانية اشتعال النيران بالقرب من منازلهم.

وعقد رئيس حكومة الاحتلال نفتالي بينيت، في مقر غرفة العمليات الخاصة جلسة لتقييم الأوضاع، وأوعز بأن يتم إبلاغه إذا اقتضيت الضرورة ذلك طلب المساعدة من دول أخرى. وأعرب بينت عن آمله في أن تتم السيطرة على الحريق حتى ساعات العصر، داعيا جميع سكان المنطقة إلى التقيد بأوامر قوات الطوارئ في المكان.

         

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
الاسم:
البرید الإلکتروني:
* التعلیق:
آخرالاخبار
السلطات تفرض إجراءات إغلاق مؤقتة للحد من تفشي الوباء
مكافحة التهريب تحبط محاولة ادخال كمية كبيرة من العملة غير القانونية بمحافظة تعز
إحياء المراسم العاشورائية في العتبة الحسينية في كربلاء
الجيش يضبط 400 طن من مادة المازوت تعود ملكيتها الى مسؤولين في حزب القوات اللبنانية
جنين تشيع جثماني الشهيدين صالح عمار ورائد أبو سيف
إصابة طفل بطلق ناري من قوى التحالف السعودي في الجاح بالحديدة
1.2 مليون طالب يعودون لمقاعد الدراسة في جميع محافظات الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة
التهمت 20 ألف دونم.. تجدد اندلاع الحرائق في جبال القدس المحتلة لليوم الثاني
المغرب..تواصل عمليات إخماد حريق في غابة شمال البلاد
وقفة جماهيرية في غزة تضامنًا مع شهداء جنين
الحشد الشعبي ينعى قياديا استشهد إثر قصف بطائرة مسيرة في سنجار
الجبهة الشعبية: ليعمل الاحرار على وقف الحرب على اليمن وانقاذ اليمنيين
حماس: لنستثمر الفعل المقاوم ونفرض على الاحتلال معادلة جديدة ونكسر هيبته
الجهاد الاسلامي :نحن في صراع واشتباك دائم مع العدو حتى تحرير الارض
لجان المقاومة: صيغة المماطلة من الاحتلال ستوّلي أمام صمود الفلسطينيين
مجلس الشؤون الإنسانية: جرائم القاعدة وداعش في سوريا والعراق تتكرر اليوم في تعز
أفغان يتعلقون بالطائرات في مطار كابول والاميركيون يطلقون النار
الطفل محمد شعبان من غزة.. أصيب بقصف إسرائيلي وفقد بصره
استقالة رئيس الوزراء محي الدين ياسين بعد فقده ثقة البرلمان
من هم قادة طالبان الذين سيحكمون أفغانستان؟
استشهاد أربعة مقاومين برصاص الاحتلال خلال تصديهم لاقتحام جنين
السيد نصر الله: سنأتي بالمحروقات من إيران قطعاً.. ويجب تشكيل حكومة بأي شكل
لبنان بلا دعم - فوضى أم تسوية؟
يزيد بن معاوية قاتل الحسين (ع) في مصادر ‘‘أهل السنة‘‘
عراقجي: إيران لن تسمح مطلقا للابتزاز البريطاني
مسؤول: لتطوير التجارة بين إيران وغانا عبر لجنة التعاون المشتركة
بالصورة: اقامة مراسم العزاء الحسيني بحضور سماحة قائد الثورة
الوزير المرشح للدفاع يؤكد على مواصلة التفوق الدفاعي لایران في المنطقة
وزير الدفاع الافغاني: "أشرف غني" قيد أيدينا وباع الوطن وغادر البلاد
الصين تحمل واشنطن مسؤولية تدهور الاوضاع في افغانستان