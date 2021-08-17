التهمت 20 ألف دونم.. تجدد اندلاع الحرائق في جبال القدس المحتلة لليوم الثاني

أتت النيران المشتعلة منذ أمس الأحد، في جبال القدس المحتلة على حوالي 20 ألف دونم من الغابات، حيث تعجز طواقم إطفاء الاحتلال عن السيطرة على الحريق وإخماده بسبب سوء الأحوال الجوية.

موقع تابناك الإخباري_وعند الساعة الرابعة من عصر اليوم الإثنين، تجددت الحرائق في العديد من المواقع في جبال القدس بعد أن عمل رجال الإطفاء خلال ساعات النهار على إخماد الحرائق في خمسة مواقع، لكن دون أن ينجحوا بالسيطرة على ألسنة النيران.

وتتحضر طواقم الإنقاذ لإخلاء مئات العائلات من المستوطنات والتجمعات السكنية المحيطة بجبال القدس التي تشتعل بها الحرائق، حيث تم إخلاء مئات العائلات من منازلها، كما تم إخلاء عشرات المنازل في قرية عين نقوبا.

وتتواصل الاستعدادات لإمكانية إخلاء مستشفى "هداسا عين كارم" في القدس، بسبب الحرائق المندلعة قربه.

وأوضح رجال الإطفاء أن مراكز النيران تشتعل وتتطور بسبب الرياح القوية وأن معدل تقدم الحرائق سريع للغاية.

ومن النقاط الساخنة التي اندلعت فيها النيران: "ناحال تسوفا"، و"هار إيتان"، ومستوطنات "شوفا" و"شورش"، و"مبصيرت تصيون"، حيث تعمل فرق إطفاء كبيرة و10 طائرات إطفاء على إخماد الحريق الذي ما زال يتهدد ويحاصر مستشفى "إيتانيم" الخاص بالمسنين.

وتجددت النيران بعد ظهر اليوم، في بعض المواقع، حيث تنتشر طواقم الإطفاء والإنقاذ معززة بوحدات احتياط من جيش الاحتلال على الجبال وفي المناطق التي تجددت بها الحرائق، دون أن تتمكن طواقم الإطفاء من إخماد كلي للنيران.

وتحاول طواقم الإطفاء السيطرة على الحرائق في خمسة مواقع تجددت بها ألسنة النيران، إذ تتواجد 49 سيارة إطفاء في الغابات ومناطق الحرائق وتقوم بإخماد النيران بغية السيطرة عليها.

وتحسبا لأي طارئ، تم إجلاء أكثر من ثلاثة آلاف شخص عن منازلهم في خمس مستوطنات، وذلك بعد اشتعلت النيران ببعض المباني دون تسجيل خسائر بشرية.

ومع تجدد اشتعال النيران منعت طواقم الإنقاذ من حوالي 2000 شخص العودة إلى منازلهم تحسبا من إمكانية اشتعال النيران بالقرب من منازلهم.

وعقد رئيس حكومة الاحتلال نفتالي بينيت، في مقر غرفة العمليات الخاصة جلسة لتقييم الأوضاع، وأوعز بأن يتم إبلاغه إذا اقتضيت الضرورة ذلك طلب المساعدة من دول أخرى. وأعرب بينت عن آمله في أن تتم السيطرة على الحريق حتى ساعات العصر، داعيا جميع سكان المنطقة إلى التقيد بأوامر قوات الطوارئ في المكان.