المغرب..تواصل عمليات إخماد حريق في غابة شمال البلاد

تواصلت ليل الأحد الاثنين عمليّات فرق الإطفاء للسيطرة على حريق اندلع في غابة قريبة من مدينة شفشاون شمال المغرب لليوم الثاني على التوالي.

موقع تابناك الإخباري_وأوضح المدير الإقليمي للمياه والغابات في شفشاون، رشيد العنزي، أنّ "اتّجاه الرياح لا يُساعد على التحكّم في النيران" التي ما زالت متّقدةً في الغابة والتي اشتعلت منذ عصر السبت.

وأكّد أنّ الحرائق التي استُعمِلت أربع طائرات متخصّصة لإخمادها، لم تُخلّف إلى حدّ الساعة أيّ خسائر بشريّة، موضحًا أنّ الأولويّة كانت "منع انتشار النيران نحو المناطق المأهولة القريبة من الغابة".

وأضاف أنّ الحصيلة الأوّلية للخسائر الناجمة من الحريق تشير إلى تضرّر نحو 200 هكتار من الغابات.

وبينما لم تُعرف بعد أسباب اندلاع الحريق، أشار العنزي إلى أنّ ارتفاع درجات الحرارة والرياح عاملان ساعدا في تمدّده.