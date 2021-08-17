النص الأصلي
صفحه نخست » عمومی
۴۹مشاهدات
‍ پ

وقفة جماهيرية في غزة تضامنًا مع شهداء جنين

نظّمت لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية والأطر الشبابية في غزة، اليوم الاثنين، وقفة تضامنيةً مع شهداء جنين الأربعة الذين استشهدوا برصاص قوات الاحتلال الذين حاولوا اقتحام المدنية.
رمز الخبر: ۵۵۶۹۷
تأريخ النشر: 17 August 2021

موقع تابناك الإخباري_وشارك بالوقفة التي نظمتها الفصائل والأطر الشبابية في ساحة الجندي المجهول وسط مدينة غزة، ممثلين عن القوى الوطنية، ونشطاء ومتضامنين، حاملين لافتات تضامنية مع عوائل الشهداء الذين استشهدوا أبناؤهم في جنين.

وقال القيادي بحركة الجهاد الإسلامي خضر حبيب في كلمة ممثلة عن لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية إن غزة رغم وجعها وألمها؛ إلا أنها أبت أن تتضامن مع شهداء شعبنا.

وحمّل حبيب الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن تداعيات هذه الجريمة النكراء التي ارتكبها بحق أبناء شعبنا في جنين.

وشدد على أن خيار شعبنا في كل مكان وفي كل يوم أن المقاومة هي السبيل الوحيد لاسترداد حقنا المسلوب، وإعادة كرامتنا المهدورة من قبل هذا العدو المجرم".

وأضاف "لن نحيد ولن نبتعد عن خيار المقاومة؛ لذلك واجب علينا أن نحي جنين القسام، ونحيي أيضًا مخيم جنين صاحب الملاحم البطولية في مواجهة هذا المحتل".

وأكد حبيب أن الاحتلال لن يرتدع إلاّ بالمقاومة، وأن حقوقنا لا يمكن إرجاعها إلاّ بالمقاومة، مطالبًا أبناء شعبنا وقواه الفاعلة للتخندق خلف المقاومة والجهاد كخيار وحيد لاسترداد حقنا من هذا العدو المجرم الذي يستبيح دمنا بغير ثمن".

وشدد على أن دماء شهدائنا لن تذهب هدرًا، وستكون وقودًا للحرية وتحرير أرضنا ومسرى نبينا.

من جهته، وجه الشاب أحمد ابو سلمية في كلمة ممثلة عن الأطر الشبابية التحية لمدينة جنين الذي قدمت 10 شهداء من أبناء شعبنا منذ بداية العام؛ فمقاوموها الأبطال يواصلون التصدي للاحتلال.

وقدّم أبو سلمية التعزية لعائلات الشهداء وأهلنا في جنين ومخيمها التي ستظل قلعة شامخة للمقاومة تخوض المعارك ضد المحتل ويتقدم أبنائها صفوف المقاومة.

وشدد على أن المقاومة هي اللغة التي يفهمها هذا المحتل، داعيًا لتوسيع نقاط الاشتباك مع الاحتلال في كل نقاط التماس بالضفة؛ ردًا على جرائمه بحق أرضنا ومقدساتنا.

وأكد أبو سلمية أن دماء الشهداء لن تذهب هدرًا؛ "فهي تضيء الطريق للثائرين بالقدس والضفة، وتعلن ثورة لن تهدأ على المحتل حتى تحرير آخر شبر من بلادنا.

وأضاف "لم يعد هناك تفسير أو مبرر للاستمرار في الاتفاقيات التي يدوسها الاحتلال كل يوم، ولم يعد هناك مبرر لاستمرار التنسيق الأمني الذي يستغله الاحتلال للبطش ضد شعبنا فالاحتلال لا يفهم إلاّ لغة القوة، ولا حل إلاّ توحيد طاقات وطنية حول برنامج كفاحي واحد".

ودعا أبو سلمية جماهير شعبنا للانتفاض وإشعال الأرض نارًا تحت أقدام المغتصبين ردًا على جرائم العدو بحق أبناء شعبنا، وحتى ندحر المحتل عن كافة ترابنا المقدس.

         

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
الاسم:
البرید الإلکتروني:
* التعلیق:
آخرالاخبار
السلطات تفرض إجراءات إغلاق مؤقتة للحد من تفشي الوباء
مكافحة التهريب تحبط محاولة ادخال كمية كبيرة من العملة غير القانونية بمحافظة تعز
إحياء المراسم العاشورائية في العتبة الحسينية في كربلاء
الجيش يضبط 400 طن من مادة المازوت تعود ملكيتها الى مسؤولين في حزب القوات اللبنانية
جنين تشيع جثماني الشهيدين صالح عمار ورائد أبو سيف
إصابة طفل بطلق ناري من قوى التحالف السعودي في الجاح بالحديدة
1.2 مليون طالب يعودون لمقاعد الدراسة في جميع محافظات الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة
التهمت 20 ألف دونم.. تجدد اندلاع الحرائق في جبال القدس المحتلة لليوم الثاني
المغرب..تواصل عمليات إخماد حريق في غابة شمال البلاد
وقفة جماهيرية في غزة تضامنًا مع شهداء جنين
الحشد الشعبي ينعى قياديا استشهد إثر قصف بطائرة مسيرة في سنجار
الجبهة الشعبية: ليعمل الاحرار على وقف الحرب على اليمن وانقاذ اليمنيين
حماس: لنستثمر الفعل المقاوم ونفرض على الاحتلال معادلة جديدة ونكسر هيبته
الجهاد الاسلامي :نحن في صراع واشتباك دائم مع العدو حتى تحرير الارض
لجان المقاومة: صيغة المماطلة من الاحتلال ستوّلي أمام صمود الفلسطينيين
مجلس الشؤون الإنسانية: جرائم القاعدة وداعش في سوريا والعراق تتكرر اليوم في تعز
أفغان يتعلقون بالطائرات في مطار كابول والاميركيون يطلقون النار
الطفل محمد شعبان من غزة.. أصيب بقصف إسرائيلي وفقد بصره
استقالة رئيس الوزراء محي الدين ياسين بعد فقده ثقة البرلمان
من هم قادة طالبان الذين سيحكمون أفغانستان؟
استشهاد أربعة مقاومين برصاص الاحتلال خلال تصديهم لاقتحام جنين
السيد نصر الله: سنأتي بالمحروقات من إيران قطعاً.. ويجب تشكيل حكومة بأي شكل
لبنان بلا دعم - فوضى أم تسوية؟
يزيد بن معاوية قاتل الحسين (ع) في مصادر ‘‘أهل السنة‘‘
عراقجي: إيران لن تسمح مطلقا للابتزاز البريطاني
مسؤول: لتطوير التجارة بين إيران وغانا عبر لجنة التعاون المشتركة
بالصورة: اقامة مراسم العزاء الحسيني بحضور سماحة قائد الثورة
الوزير المرشح للدفاع يؤكد على مواصلة التفوق الدفاعي لایران في المنطقة
وزير الدفاع الافغاني: "أشرف غني" قيد أيدينا وباع الوطن وغادر البلاد
الصين تحمل واشنطن مسؤولية تدهور الاوضاع في افغانستان