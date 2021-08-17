الحشد الشعبي ينعى قياديا استشهد إثر قصف بطائرة مسيرة في سنجار

وقال الحشد الشعبي في بيان،تلقتة "تابناك"،: إن "آمر فوج 80 في القوة الإيزيدية لحماية جبل سنجار بالحشد الشعبي، سعيد حسن سعيد، استشهد الإثنين؛ إثر قصف بطائرة مسيرة مجهولة داخل قضاء سنجار شمال غرب محافظة نينوى".
وأضاف أن القصف أدى إلى استشهاد أحد مرافقي آمر الفوج 80، بالإضافة إلى إصابة ثلاثة مقاتلين آخرين.
وقال إعلام حزب العمال الكردستاني، في بيان أولي: إن "الطائرات الحربية التابعة للجيش التركي قصفت السوق القديم في شنكال؛ مما أسفر عن وقوع شهداء وجرحى في صفوف المدنيين".
من جانبه، أفاد المسؤول في الحزب الديمقراطي الكردستاني، أيزدين شمو، بأن "سعيد حسن سعيد، هو قيادي عسكري في حزب العمال الكردستاني، كان على متن السيارة المستهدفة وقتل في الغارة مع شخص آخر كان برفقته، بالإضافة إلى إصابة أحد أبنائه وابنة له كانا برفقته أيضا بجروح".
والشهيد حسن سعيد معروف في الأوساط المحلية، بأنه قيادي في الحشد الشعبي، وعلى صلات وثيقة بحركة عصائب أهل الحق، وقيادي كذلك في ذات الوقت بحزب العمال الكردستاني.