الجهاد الاسلامي :نحن في صراع واشتباك دائم مع العدو حتى تحرير الارض

أكد القيادي في حركة الجهاد الاسلامي أحمد المدلل أن "الشعب الفلسطيني في حالة صراع مستمر مع العدو الصهيوني واشتباك دائم لا يمكن ان يتوقف أبدا.

وعن شهداء جنين قال المدلل في تصريح لموقع تابناك للأخبار أن "الشهداء الاربعة الذين ارتقوا اليوم خلال مواجهات واشتباكات مسلحة مع قوات الاحتلال الإسرائيلي التي اقتحمت مدينة جنين ومخيمها، كانوا يقدمون واجبهم المقدس في الدفاع عن ابناء شعبهم وأرضهم ومخيمهم وليؤكدوا للعدو الصهيوني انه لا يمكن ان يقتحم مخيم بهذه السهولة لأن هناك مقاومة حيّة في الضفة الغربية تشتعل في كل مكان".

ولفت الى أن "دماء الشهداء هي الوقود الحقيقي للمقاومة الفلسطينية التي تجعل المقاومة ضد الاحتلال مستمرة".