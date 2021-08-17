الملا عبد الغني برادر: الاختبار الحقيقي لنا يبدأ الآن

علق القيادي في حركة طالبان الملا عبد الغني برادر، على سيطرة طالبان على أفغانستان، والذي أعقبه هروب الرئيس الأفغاني أشرف غني، معتبرا أن مقاتليه حققوا "نصرا منقطع النظير".

موقع تابناك الإخباري_وقال برادر في رسالة عقب السيطرة على كابول إن "الاختبار الحقيقي لنا يبدأ الآن، وحان وقت العمل لخدمة أمتنا".

ووجهت حركة طالبان -بعيد دخول مقاتليها العاصمة كابول- رسائل طمأنة للشعب الأفغاني والمجتمع الدولي بشأن المرحلة المقبلة في البلاد، وأكدت وجود محادثات لتشكيل حكومة شاملة، في حين قال الرئيس أشرف غني إنه غادر أفغانستان حقنا للدماء.

وبعد 20 عاما على طردها من السلطة إثر الغزو الأميركي لأفغانستان، دخلت قوات طالبان أمس الأحد العاصمة كابول، وسيطرت على المقرات الأمنية والحكومية فيها، وذلك بعد سيطرتها على الولايات الـ33 الأخرى خلال أسبوع فقط.