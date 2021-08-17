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ميقاتي بعد لقائه الرئيس عون: نسبة تشكيل الحكومة أكثر من الاعتذار

تحدث الرئيس المكلف تشكيل الحكومة في لبنان نجيب ميقاتي عن محاولة حل موضوع الحكومة بطريقة تلائم الجميع وأن تكون حكومة قادرة على مواجهة الواقع الحالي في لبنان".
رمز الخبر: ۵۵۶۸۷
تأريخ النشر: 16 August 2021

موقع تابناك الإخباري_أضاف ميقاتي في تصريح صحافي بعد لقاء جمعه، اليوم الاثنين، بالرئيس ميشال عون، قائلا "نعلم جميعا الصعوبات، ونعلم أنه يجب أن نكون جميعا يدا واحدة، وهذا ما أريده، وأن تتضافر الجهود قدر المستطاع لان نقوم في هذه الحكومة، بالواجبات والمسؤوليات الكبيرة التي تنتظرنا.

حصل اليوم حديث بالعمق، وسيكون لنا لقاءات أخرى هذا الأسبوع، وان شاء الله، كما سبق وقلت في احدى المرات: نحكم على الأمور بخواتيمها".

وعند سؤاله عن الاقتراب من مرحلة الأسماء ام لا تزال مرحلة توزيع الحقائب، أجاب: "دخلنا في الأسماء".

وتابع: "العبرة في النهاية ونحن نعمل على حل كل موضوع على حدة، ولا اعلم آخر موضوع كيف سيكون حله".

وأكمل ميقاتي: "المطلوب تشكيل حكومة في اسرع وقت لمواجهة الكوارث والمصاعب التي تحصل، وان شاء الله تكون نهاية هذه الكوارث، ويوم تبصر الحكومة النور نتمنى بإذن الله، ان تكون مؤشرا لنهاية الكوارث".

وأكد أن "نسبة تشكيل الحكومة اكثر من نسبة الاعتذار، ولكن لا شيء يثبت ذلك".

وحول سؤاله عن امكانية اعتذاره ان لم يشكل الحكومة، أجاب ميقاتي: "ليس هناك من وقت محدد، قلت انني سأبقى في خدمة هذا البلد. ولكنني أكرر بأن المدة ليست مفتوحة، وقد حددتها مع نفسي، ويمكنني ان أقول لكم موعدها بالساعة حين يحين الوقت".

         

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