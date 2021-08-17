حماس: نهنئ حركة طالبان وقيادتها الشجاعة على هذا الانتصار

باركت حركة حماس، اليوم الاثنين، للشعب الأفغاني بـ"اندحار الاحتلال الأمريكي" عن أراضيه ولـ"طالبان على هذا الانتصار".

موقع تابناك الإخباري_وقالت "حماس" في بيان: "تبارك حركة المقاومة الإسلامية حماس للشعب الأفغاني المسلم اندحار الاحتلال الأمريكي عن الأراضي الأفغانية كافة، وتهنئ حركة طالبان وقيادتها الشجاعة على هذا الانتصار الذي جاء تتويجا لجهادها الطويل على مدار عشرين عاما مضت".

وإذ تمنت الحركة "للشعب الأفغاني المسلم وقيادته التوفيق فيما يحقق لأفغانستان وشعبها الوحدة والاستقرار والازدهار"، أكدت أن "زوال الاحتلال الأمريكي وحلفائه، يثبت بأن مقاومة الشعوب وفي مقدمتها شعبنا الفلسطيني المجاهد موعدها النصر وتحقيق أهدافها في الحرية والعودة بإذن الله".