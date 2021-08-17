شكري ونظيره الياباني يؤكدان أهمية تطوير العلاقات بين القاهرة وطوكيو في مختلف المجالات

أكد وزير الخارجية سامح شكري ونظيره الياباني موتيجي توشيمينسو على عمق العلاقات التاريخية التي تربط بين مصر واليابان في جميع المجالات.

موقع تابناك الإخباري_ورحب شكري في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الياباني عقب جلسة المباحثات التي عقدت بينهما اليوم الإثنين بالقاهرة، بزيارة الوزير الياباني الحالية إلى القاهرة فى أول محطة لجولته بعدد من الدول بالمنطقة.

وأشار شكري إلى لقاء وزير الخارجية الياباني والرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم حيث تم استعراض التعاون والعلاقات الثنائية بين البلدين على المستوى السياسي والاقتصادي والثقافي والاهتمام المصري بتعزيز العلاقات القائمة مع اليابان من منطلق الثقة الكاملة والاحترام والتقدير لما وصلت إليه اليابان من تقدم وقدرة على الاسهام في جهود مصر التنموية.

وأوضح وزير الخارجية أنه عقد ونظيره الياباني اجتماعا موسعا تم خلاله التطرق إلى أوجه العلاقات الثنائية وتنفيذ ما طرح خلال اللقاء مع الرئيس السيسي بشأن وجود فرص واعدة لتكثيف التعاون الاقتصادي بين البلدين على أساس الاستفادة والمصالح المشتركة والعوائد التي تتوفر لشريك مهم مثل اليابان وقدرته على الاستقادة من موقع مصر الاستراتيجي وقدرتها على النفاذ إلى الشرق الأوسط وأفريقيا.

وأشار الوزير شكري إلى أنه تم كذلك بحث القضايا الاقليمية بما في ذلك القضية الفلسطينية والوضع في سوريا والعراق واليمن وضرورة استمرار التنسيق بين البلدين على أرضية ورؤية مشتركة من أجل تحقيق الاستقرار ونزع فتيل الأزمات والصراع، بالاضافة إلى أهمية تعزيز العمل المشترك في دعم جهود اليابان في تعزيز الجهود التنموية في القارة الإفريقية في اطار مؤتمر طوكيو الدولي للتنمية في أفريقيا "التيكاد" والتحضير لاجتماعات التيكاد العام القادم واستعداد مصر لتقديم كل الدعم فى هذا الإطار للقارة الأفريقية.

وأعرب شكري عن التقدير لسياسات اليابان الساعية لتحقيق الاستقرار على المستوى الدولي والإقليمي ومساهمة اليابان في دعم منتدى أسوان للسلام ومركز القاهرة لتسوية المنازعات وحفظ السلام والمساهمة اليابانية لقوات حفظ السلام في سيناء.

وتوجه الوزير شكري بالتهنئة لليابان ولنظيره الياباني على تنظيم دورة الألعاب الأوليمبية وما حققته من انجازات خلال هذه الدورة، مشيرا إلى أهمية استمرار التنسيق الوثيق مع الوزير الياباني من أجل الارتقاء بالعلاقات التاريخية والعلاقات بين الشعبين، والتطلع لليابان لمزيد من الجهد لتعزيز جهود مصر التنموية ليس فقط لمصلحة شعبها بل لصالح شعوب المنطقة والقارة الأفريقية.



