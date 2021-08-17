كازاخستان تشارك في مسابقات "كأس البحر" الدولية في طهران

تشارك كازاخستان في مسابقات "كأس البحر" القتالية الدولية في بحر قزوين بشمال إيران بسفينتين وصلتا صباح اليوم الاثنين الى المياه الاقليمية الايرانية في ميناء انزلي.

موقع تابناك الإخباري_وقالت العلاقات العامة للبحرية الايرانية، إن السفينتين الكازاخيتين "مانجيستاف" و "ساري أركا" دخلتا صباح اليوم الاثنين المياه الاقليمية الايرانية في أنزلي.

ويستضيف ميناء أنزلي النسخة السادسة لهذه المسابقات البحرية الدولية بمشاركة نحو 400 رياضي من أذربيجان وكازاخستان وروسيا في بحر قزوين.

وتعد هذه المسابقات فرصة جيدة لإظهار القدرات القتالية لسفن البحرية الايرانية والدول المطلة على بحر قزوين.

وتم التأكد من صحة المشاركين بهذه المسابقات عبر إجراء اختبار كوفيد كما تم تطعيم الرياضيين المشاركين بلقاح كورونا.

وتشمل منافسات كأس البحر الدولية في القسم العائم مراحل الرماية السطحية والرماية الجوية والسيطرة على العوامات والإصابات.

وتقام بطولة كأس البحر على مرحلتين في البحر وعلى الشاطئ، ويستضيف ميناء أنزلي مسابقات السباحة فيما يستضيف ميناء جابهار مسابقات الغوص.

وتستمر الجولة السادسة من بطولة كأس البحر لمدة 25 يومًا اعتبارًا من 19 آب/أغسطس، ويستضيف ميناء أنزلي القسم العائم لهذه البطولة.