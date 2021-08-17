دوريات صحراوية لوحدات القوات المسلحة في المناطق الحدودية بجنوب ليبيا

قامت القوات المُسلحة المتمثلة في قوة الدوريات الصحراوية التابعة للواء 128 معزز والكتيبة 628 مشاة التابعة للواء 73 مشاة بدورية مشتركة في عدد من المناطق بالجنوب الليبي.

واوضحت شعبة الإعلام الحربي التابعة للجيش الوطني الليبي في بيان امس الاحد، ان ذلك جاء "انطلاقاً من تراغن إلى منطقة تجرهي ومنها إلى منطقة غرنديقة ومنطقة تبة الصقر وصولاً إلى مثلث السلفادور والذي يربط حدود الدولة الليبية بدولة الجزائر ودولة النيجر، ومنها إلى مطار الثوم العسكري مروراً بمنطقتي بلي بحر والخرمة".

وبحسب شعبة الإعلام الحربي، فإن الدوريات الصحراوية "مستمرة من أقصى الجنوب الغربي إلى جبال مالك شرقاً والتي تربط دولة ليبيا والسودان ومصر، وهذا من شأنه أن يساعد في تأمين الحدود الجنوبية الليبية من التنظيمات الإرهابية المسلحة، والحد من ظاهرة الهجرة الغير شرعية والحرابه وتهريب الوقود ."