اللحظات الأولى للاشتباك المسلح بين قوات الاحتلال والمقاومين في جنين

استشهد أربعة شبان فلسطينيين، فجر اليوم الاثنين، عقب اشتباكات مسلحة مع قوات الاحتلال في مدينة جنين ومخيمها، شمال الضفة الغربية المحتلة.

موقع تابناك الإخباري_وأكدت مصادر في مستشفى الشهيد خليل سليمان الحكومي في جنين، استشهاد الشابين صالح أحمد محمد عمار (19 عاما) من مخيم جنين، ورائد زياد عبد اللطيف أبوسيف (21 عاما) من المدينة، في حين أشارت مصادر أمنية إلى أن قوات الاحتلال اختطفت جثماني شهيدين هما نور عبد الإله جرار من مدينة جنين والشاب أمجد إياد عزمي.

ووفق المصادر، اندلعت اشتباكات مسلحة واسعة بين مقاومين وجنود الاحتلال تخللها أصوات انفجارات كبيرة وإطلاق نار متبادل ومواجهات شتى، في حين أطلقت الوحدات الخاصة لجيش الاحتلال النار على الشبان بقصد القتل.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال، إن وحدات المستعربين التابعة لجيش الاحتلال عملت في مهمة لاعتقال مطلوبين في قلب مخيم جنين للاجئين.

وادعى المتحدث باسم الجيش، أن قواتهم جوبهت بفتح نيران كثيفة على قوات المستعربين من مسافات قصيرة ومن قبل عدد كبير من الفلسطينيين.

وزعم المتحدث باسم جيش الاحتلال "أن قوة المستعربين التابعة لحرس الحدود ردت بإطلاق النار على الفلسطينيين وقامت بتحييدهم".

وأعلنت القوى الفلسطينية في جنين الإضراب الشامل في المدينة ومخيمها حدادا على أرواح الشهداء.