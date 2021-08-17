سقوط قتلى برصاص عشوائي أمريكي في مطار كابول

وقع عدد من القتلى، في صالة الركاب بمطار كابل الدولي، في ظل حالة من التزاحم والفوضى؛ إثر محاولة مئات الأشخاص دخول المطار بالقوة.

وقال شهود عيان إن خمسة أشخاص، على الأقل، قُتلوا ونُقلت جثثهم إلى سيارة خارج المطار، مضيفين أنهم لم يتبينوا ما إذا كان جميع القتلى قد سقطوا بطلقات نارية أمريكية أم نتيجة للتدافع.

من جانبها نقلت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية عن شهود عيان القول إن ثلاثة أشخاص قُتلوا، إثر إطلاق نار في صالة الركاب بمطار كابل، وإنهم رأوا الجثث الملطخة بالدماء ملقاة على الأرض. ولم يحدد تقرير الصحيفة مصدر إطلاق النار.

وكان مسؤول أمريكي قد قال، في وقت سابق، إن القوات الأمريكية، المسؤولة عن تأمين مطار كابل، أطلقت النار "في الهواء" لتفريق الحشود.

وتجمع مئات الأفغان في المطار في مسعى للخروج من البلاد بعد دخول مسلحي حركة طالبان العاصمة كابل أمس الأحد.

ويتولى جنود أمريكيون مسؤولية المطار للمساعدة في إجلاء موظفي السفارة الأمريكية ومدنيين آخرين.

ودخلت حركة طالبان، أمس الأحد، العاصمة الأفغانية كابول، وسيطرت على القصر الرئاسي، بعد أن كانت سيطرت على مدن كبرى في البلاد.



